Drei tote Kinder im Rems-Murr-Kreis: Infektionen und ihre eskalierten Folgen

Mit drei niederschmetternden Erlebnissen sahen sich die Beschäftigten der Kinderklinik Winnenden in den vergangenen Monaten konfrontiert: Drei kleine Kinder starben ihnen trotz verzweifelter Rettungsbemühungen unter den Händen weg. Mutmaßliche Ursache: Infektionen und ihre eskalierten Folgen. Drei tragische Einzelfälle? Drei Symptome für Nöte des Gesundheitssystems? Oder beides?

Die Todesfälle: "Kein einheitliches Krankheitsbild", sagt Ralf Rauch - aber ein Muster

Vorbemerkung: Einfache Erklärungsmuster verbieten sich. Die drei Todesfälle unterscheiden sich in vielem. Es gab „kein einheitliches Krankheitsbild“, sagt Prof. Dr. Ralf Rauch, Chefarzt der Winnender Kinderklinik, und „verschiedene Erreger“.

Dennoch fügen die drei Fälle sich in ein Muster. Auch wenn die ärztliche Schweigepflicht genauere Angaben verunmöglicht: Offenbar haben Influenza oder andere Atemwegserkrankungen eine Rolle bei den tödlich endenden Verläufen gespielt. In mindestens einem Fall sattelte sich eine Sepsis, Blutvergiftung, obenauf, in einem weiteren eine Streptokokken-Infektion.

Alle drei betroffenen Kinder waren höchstens fünf oder jünger, alle drei wurden in die Klinik zur stationären Behandlung eingeliefert, als es schon sehr schlimm um sie stand, sagt Rauch. Das Klinikteam habe mit „maximaler Intensivmedizin“ reagiert, „verschiedene Fachdisziplinen mit allem, was sie hatten“, seien im Einsatz gewesen – vergeblich. „Sie können sich vorstellen, dass es alle mit runterzieht, die hier arbeiten.“

Hätten niedergelassene Kinderärzte die sich anbahnende Gefahr erkennen können? Rauch zweifelt. Es gebe nun einmal „die Schicksalhaftigkeit“ sich in dramatischem Tempo zuspitzender Entwicklungen.

Ist es überhaupt sinnvoll, darüber zu berichten? Schürt das nicht unnötige Ängste bei Eltern? Diese Fragen stellt Dr. Ralf Brügel, Sprecher der Kinderärzte im Kreis. Sein Einwand ist nachvollziehbar: 26.000 Kleinkinder unter sechs Jahren gibt es im Rems-Murr-Kreis – drei Todesfälle, so furchtbar sie sind, müssen korrekt eingeordnet werden als sehr seltene Ereignisse.

Dennoch ist all das auch von öffentlichem Interesse. Denn in einer an moderne Hochleistungsmedizin gewöhnten Gesellschaft mutet das verstörend an: Influenza, Streptokokken, Blutvergiftung – daran können Kinder sterben?! Theoretisch wissen wir das natürlich; praktisch blenden wir es in der Regel gründlich aus.

Influenza, Streptokokken und Serien-Infektionen

Neulich im Ärzteblatt – die „Zahl der Woche“: Etwa zwölf Millionen Kinder unter 16 Jahren leben in Deutschland; aber allein von Oktober bis Dezember 2022 wurden in dieser Altersgruppe 24 Millionen akute Atemwegsinfekte gemeldet. Das ist „keine Erfindung von Journalisten“, sagt Ralf Rauch – die Zahl stamme vom Robert-Koch-Institut. Und damit ist „unser Hauptproblem momentan“ beschrieben: Viele Kinder seien seit Oktober bis heute nicht mehr richtig gesund geworden, weil sich „eine Infektion an die andere“ reihte. Erst kursierte das RS-Virus, dann übernahm Influenza A das Zepter, derzeit gehen die Influenza-B-Fälle „bei Kindern bis vier Jahren durch die Decke“.

„Es grassieren derzeit sehr viele Atemwegsinfekte, und das schon seit Monaten“, bestätigt Ralf Brügel. Auch wenn die Situation aktuell „nicht dramatisch in dem Sinne“ sei, „dass wir viele schwere Verläufe behandeln“ – manche Kinder hätten seit November bereits die dritte Antibiotika-Verschreibung hinter sich, weil Symptome wieder und wieder zurückkehrten.

Kinder, die seit Monaten so zu kämpfen haben, gehen, wenn schon wieder die nächste Ansteckung folgt, „geschwächt ins Rennen“, sagt Rauch. Die von Viren malträtierten Körper werden anfälliger für Bakterien. Dann kann es zum Beispiel geschehen, dass Streptokokken heftig zuschlagen, „die sonst eigentlich nicht so invasiv und krankheitsauslösend wären“. Der Zustand kann sich in seltenen Extremfällen „innerhalb von Stunden so verschlechtern, dass Sie auch sterben können“.

Noch einmal: Eine Influenza- oder Streptokokken-Infektion oder auch beides zusammen ist in aller Regel nicht tödlich! Studien gehen davon aus, dass bei der Grippe etwa 100 von 100.000 Kindern so schwer erkranken, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen: ein Promille. Das ist, relativ betrachtet, sehr wenig. Aber bei einem Infektionsgeschehen von großer Wucht steigt die absolute Zahl schwerer Fälle eben unausweichlich.

Extrem selten, äußerst tückisch: Die Sepsis - Ralf Brügel ordnet ein

In mindestens einem der drei Todesfälle spielte eine Sepsis eine Schlüsselrolle. Viele Leute nehmen irrtümlich an, eine Blutvergiftung entstehe nur durch eine entzündete Wunde der Haut. Aber zu der lebensbedrohlichen Komplikation kann es bei verschiedensten Infektionskrankheiten kommen. Besonders gefährdet sind neben älteren Menschen Säuglinge – und Menschen mit bereits geschwächtem Immunsystem.

Wird eine Sepsis früh erkannt, ist sie gut behandelbar; ist sie schon fortgeschritten, wird es schwierig. „Es handelt sich um ein extrem seltenes Phänomen“, betont Brügel, „mit dem man genauso wenig rechnen muss wie mit einem Autounfall oder Ähnlichem.“ Wenn es aber doch dazu kommt, sei „das Tückische daran, dass es so schnell gehen kann, dass man häufig einfach gar nichts mehr machen kann“.

Die Impfung hilft - aber die Stiko empfiehlt sie nicht für Kleinkinder

Dieser Tage habe er morgens um sechs die Alarm-Mail einer Kinderärztin bekommen, erzählt Ralf Rauch. Sie forderte ihn auf, „eine Impfkampagne für Influenza zu machen“. Nun gut, für Impfungen zu werben, ist eindeutig nicht sein Kerngeschäft; und als er es in Sachen Corona dennoch tat, überzogen ihn Querdenker mit Strafanzeigen. Aber im Prinzip stimme er der Kollegin zu: „Ich verstehe nicht ganz“, weshalb die Ständige Impfkommission „die Influenza-Impfung für Kleinkinder nicht empfiehlt“. Die US-amerikanischen und kanadischen Behörden raten zur Impfung „ab sechs Monaten. Das würde ich unterschreiben.“

Einer Studie des amerikanischen Centers of Disease Control and Prevention (CDC) aus dem Jahr 2022 zufolge schützte die Grippe-Impfung Kinder vor einer schweren Erkrankung selbst dann, wenn sie sich mit einem Influenzavirus infizierten, das sich genetisch von den enthaltenen Impf-Antigenen unterschied. Das Vakzin reduzierte das Risiko für eine schwere Infektion durch ähnliche Influenza-A-Viren um 78 Prozent und für gedriftete – stark veränderte – immerhin noch um 47 Prozent gegenüber Ungeimpften; bei gedrifteten Influenza-B-Viren waren es gar 75 Prozent.

„Wir sind derzeit auf der Zielgeraden der Grippe-Saison“, sagt Brügel. „Daher finde ich persönlich nicht, dass es Sinn macht, jetzt noch gegen Influenza zu impfen.“ Aber im Herbst wird die Frage sich erneut stellen.

Die Scheinlösung: Antibiotika und ihre Grenzen

Hallo, wäre doch alles kein Problem – man müsste einfach jedem kranken Kind Antibiotika geben! Die Folgerung liegt nahe. Nur: Das ist ein trügerisch einfaches Rezept.

Die heutigen Ärzte seien „alle so erzogen“ worden, dass sie Antibiotika nur mit „guten Gründen“ verschreiben, sagt Ralf Rauch. Denn wenn diese Medikamente zu häufig eingesetzt werden, können sich Resistenzen bilden. Der Wirkstoff schlägt nicht mehr richtig an. Ein Darmkeim passt sich an, immer wieder bekommt das Kind einen Harnwegsinfekt – und „irgendwann ist es so weit, dass ich das Kind nicht mehr mit einem Saft gesund bekomme“, es muss jedes Mal „fünf Tage in die Klinik“ zur Antibiotika-Infusion „durch die Vene“.

Auch Ralf Brügel warnt. „Wenn wir jetzt bei jedem bisschen Halsweh Amoxilin verordnen, helfen wir den Kindern nicht und schaufeln uns womöglich unser eigenes Grab“: Die WHO ordne die Zunahme von Antibiotika-Resistenzen an dritter Stelle der Bedrohungen für die Menschheit ein.

Brügel verweist auch auf einen Podcast, in dem Dr. Friedrich Reichert, Leiter des „Antibiotic Stewardship Programms“ im Olgahospital, mit verschiedenen Mythen aus den Nachkriegsjahren aufräumt: Demzufolge weiß man beispielsweise mittlerweile, dass nicht jede eitrige Mittelohr-Entzündung mit einem Antibiotikum behandelt werden müsse. Antibiotika seien bei vielen Kinderkrankheiten nicht so hilfreich, wie es Eltern oft annehmen. Reichert begründet im Podcast, warum Kinder mit manchen Krankheitsbildern in der Notaufnahme im Olgäle ohne Antibiotika wieder nach Hause geschickt würden. Eltern gingen da häufig von veralteten Annahmen aus.

Ralf Rauch: "Orale Antibiotika kaum mehr zu kriegen"

Selbst die beste Medizin ist bisweilen machtlos, manche Tragödien sind schlicht „ein sehr schlimmer Schicksalsschlag“, sagt Ralf Brügel. Zur ganzen Wahrheit – nicht unbedingt in diesen drei Todesfällen, aber ganz allgemein gesprochen – gehört indes auch: Bisweilen stößt das Gesundheitssystem an Kapazitätsgrenzen.

„Orale Antibiotika sind gerade kaum mehr zu kriegen“, berichtet Ralf Rauch. Ein Kinderarzt habe ihm erzählt, es sei der „blanke Wahnsinn“, täglich habe der Mann an Streptokokken-Infektionen erkrankte Kinder in der Praxis, „er reserviert sich schon“ Anteile künftiger Lieferungen, auf die seine Vertrauensapotheke hoffe.

„Ich habe eine derartige Medikamenten-Knappheit in den vergangenen zwölf Jahren noch nie erlebt“, sagt Tobias Grübel, Inhaber der Spiessschen Apotheke in Endersbach. Die Bestände, die er Ende des Jahres bestellt habe, seien langsam aufgebraucht. „Wir müssen für jedes Antibiotika-Rezept herumtelefonieren und uns durch Warteschleifen bei Kinderärzten durchkämpfen, um beispielsweise dort zu fragen, ob wir auch ein alternatives Mittel anbieten dürfen.“ Noch schaffe er es – auch über Kontakte mit befreundeten Apothekern, ehemaligen Studienkollegen, in Bayern –, alle zu bedienen. „Aber wir haben einen starken Engpass, und da sollte die Politik etwas ändern.“ Offenbar solle der Großhandel Anfang März wieder beliefert werden. „Wir hoffen, dass das stimmt.“

Zwei Kinderärzte, die nicht namentlich zitiert werden möchten – und deutlich darauf hinweisen, dass sie sich nicht auf die drei Todesfälle im Winnender Klinikum beziehen – bezeichnen darüber hinaus ganz allgemein die Lage in den Kinderkliniken der gesamten Region als angespannt. „Es macht etwas mit uns Kinderärzten, dass wir zeitweise um jeden Klinik-Platz kämpfen müssen und mehrere Kliniken abtelefonieren“, bis eine das Kind aufnehme. Die Folge sei, dass man Kinder tendenziell nicht mehr zur Kontrolle – „einfach nur, um sicherzugehen, oder weil man verunsicherten Eltern nicht zutraut, ihr Kind selber richtig zu beobachten“ – stationär unterbringe, sondern nur, wenn ersichtlich eine Behandlung nötig ist. Da falle schon ein Sicherheitsnetz weg, der Verantwortungsdruck auf niedergelassene Kinderärzte steige.

Eine weitere Kinderärztin berichtet von einem Fall, bei dem sie unlängst „Bauchgrimmen“ hatte: Ein schwer krankes Mädchen sei aus einer Klinik im Großraum Stuttgart nach kurzer ambulanter Behandlung wieder entlassen worden. „Da hätte ich mir gewünscht, dass man es stationär noch wenigstens so lange beobachtet, bis man sicher ist, dass alle Medikamente auch wirklich anschlagen.“ Aber die Ärztin sagt auch: „Da können ja die Kinder-Kliniken nichts dafür, dass sie so kaputtgespart werden.“