Erster Schnee im Rems-Murr-Kreis: Am Freitag (09.12.) soll es schneien

In manchen Teilen von Baden-Württemberg hat es zum Wochenstart geschneit. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird am Montag (05.12.) und in der Nacht zum Dienstag (06.12.) im Süden des Landes Frost und Glatteis erwartet. Im Rems-Murr-Kreis blieb der Schnee bisher aus. Das könnte sich jedoch bald ändern. Wann schneit es im Rems-Murr-Kreis? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

Aktuell ist das Wetter im Rems-Murr-Kreis regnerisch. Am Montag (05.12.) können wir mit maximal vier bis fünf Grad am Tag und mit null bis minus 1 Grad in der Nacht rechnen. „In der Nacht kann es örtlich glatt werden, aber nur geringfügig“, berichtet der DWD-Experte gegenüber unserer Redaktion.

Am Freitag wird mit Schnee im Rems-Murr-Kreis gerechnet

Am Dienstag (06.12.) seien die Temperaturen mit maximal vier Grad tagsüber ähnlich wie am Montag. Es bleibt überwiegend trocken, kann aber zu Sprühregen oder vereinzelten Flocken in der Nacht kommen - die Temperaturen sollen bei etwa minus ein Grad liegen.

Erst in der Nacht zum Donnerstag (08.12.) wird es mit minus drei bis minus vier Grad deutlich kälter. In der Nacht zum Freitag (09.12.) und tagsüber sei mit richtigem Schnee und Schneeregen zu rechnen. „Am Freitag wird es etwas winterlicher und wir können mit nennenswerten Schneefällen rechnen“, so der Wetterexperte. Nachts sinken die Temperaturen auf minus ein bis minus drei Grad. „Der Schnee wird aber vermutlich nicht liegen bleiben.“