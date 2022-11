Kinderarzt-Sprecher: Versorgung für Kinder im Rems-Murr-Kreis ist "katastrophal"

Die Zahl der Kinder mit Atemwegserkrankungen steigt dramatisch. Doch die Kinderkliniken sind deutschlandweit überlastet. Intensivmediziner schlagen Alarm. Florian Hoffmann, Generalsekretär der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) sprach gegenüber der dpa von „Katastrophenzuständen“. Die Anzahl der Kleinkinder, die aktuell am RSV-Virus erkrankten, gehe „senkrecht nach oben“. In mehreren Bundesländern gebe es nicht ein freies Kinderbett in den Kliniken mehr, sagt Hoffmann. Dabei seien viele betroffene Kinder schwer krank und müssten beatmet werden. Auch Dr. Ralf Brügel, Kinderarztsprecher im Rems-Murr-Kreis und eine Stuttgarter Kinderärztin beklagen verheerende Missstände und eine sehr starke Infektionswelle.

Wie sieht es im Rems-Murr-Kreis aus?

"Das ist leider war. Die Versorgung ist katastrophal", berichtet Dr. Ralf Brügel. "Manchmal müssen wir in Akutfällen drei Kliniken anrufen, etwa um ein Kind mit einer akuten Blinddarm-Entzündung unterzubringen." Auch was Termine bei ambulanten Spezialisten angehe, seien die Wartezeiten inakzeptabel hoch. "Wenn ein Kind mit Verdacht auf eine Darmentzündung drei Monate auf eine Endoskopie warten muss, bedeutet das, dem Kind geht es drei Monate schlecht."

Er fürchte den Tag an dem ein Kind, das dringend Sauerstoff benötige von einem Krankenhaus abgelehnt werde, weil alle Betten belegt seien. "Was machen wir dann?", fragt sich Brügel und stellt fest: "Aus meiner Sicht hat sich die Situation in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert." Vor einem Jahr - während Corona - wäre die Situation noch nicht so verheerend gewesen.

"Dabei empfinde ich das, was an Infektionen gerade da ist, nicht als abnormal", sagt Brügel. "Wir haben eine sehr kräftige Herbstwelle an Infektionen. Derzeit sind viele Menschen krank. Das ist richtig. Aber es ist nichts, was nicht absehbar gewesen wäre oder besonders besorgniserregend." Das Problem bestehe durch den verheerenden Personalmangel und einem seit Jahren an die Wand gefahrenen System. Nicht nur, was Akutfälle angeht. "Es fehlen deutschlandweit weit über hundert Kinderärzte und der durchschnittliche Kinderarzt ist Ende 50 Jahre alt. Wie soll das weiter gehen?", fragt sich Brügel.

Was kommt auf den Rems-Murr-Kreis zu?

Doch vielleicht hat die derzeitige Infektionswelle den Rems-Murr-Kreis noch gar nicht mit voller Wucht erreicht. Eine Kinderärztin aus Stuttgart sagt: "Ich habe so einen November noch nicht erlebt. Es sind derzeit unglaublich viele Kinder krank. Eltern stellen sich ständig vor, weil ihre Kinder hoch fiebern und von einem Infekt in den nächsten schlittern."

Seit vergangener Woche habe sich die Situation noch einmal massiv verschärft. Corona spiele dabei nur eine untergeordnete Rolle. "Corona wird von den vielen anderen Viren vermutlich gerade einfach überrollt", so die Kinderärztin. Auch das für den drohenden Kollaps in den Kinderkliniken verantwortlich gemachte RS-Virus sei in der Kinderarztpraxis noch kein sichtbar dominierendes Problem. Das könne aber noch folgen, denn es mehrten sich in den vergangenen Tagen wieder Fälle von Bronchitis - ein typisches Symptom einer Infektion mit dem RS-Virus.

Influenza ist das Hauptproblem

"Gerade sind vor allem Kinder mit hochfiebernder Influenza, Parainfluenza und ähnlichen Viren bei uns vorstellig", berichtet die Kinderärztin. RSV hingegen sei für niedergelassene Kinderärzte generell nicht so dramatisch wie für Kinderkliniken, weil das Virus vor allem Kleinkinder unter zwei Jahre schwer treffe, die dann mit schwerer Bronchitis und Sauerstoffbedarf stationär behandelt werden müssten.

Absehbare Katastrophe

"Ich wundere mich allerdings derzeit immer wieder wenn es heißt, mit so einer Intensität der Infektionswelle habe man nicht gerechnet. Das war doch absolut abzusehen", ärgert sich die Stuttgarter Kinderärztin. Nach dem Aufheben der Corona-Regelungen verbreiteten sich nun eben viele Viren wieder komplett ungebremst und träfen auf wenig trainierte Abwehrkräfte - und eine medizinische Mangelversorgung, die sich schon langfristig abgezeichnet hätte. "Die Situation durch den Personalmangel in den Kliniken und die pädiatrische ambulante Versorgung sind eine Katastrophe. Nicht erst seit 2022."