Läuse bei Kindern: Was wirklich hilft, wenn es krabbelt und juckt

Egal ob als Zettel im Schulranzen, als Warnung an der Kita-Tür oder als unliebsame Entdeckung beim Haarekämmen oder Zöpfeflechten – Läuse nisten sich besonders gern auf Kinderköpfen ein. Gefährlich sind die Parasiten nicht, können aber unangenehmes Kopfjucken verursachen - und versetzen Eltern in Aufregung. Was tun?

Der achtjährige Jona aus Weinstadt kommt mit einem Zettel aus der Schule nach Hause. Darauf der Hinweis, Eltern mögen den Kopf der Kinder auf Läuse und Nissen untersuchen und gegebenenfalls behandeln. Es ist der dritte derartige Zettel dieses Schuljahr. Seine Mutter bleibt gelassen - bis zu dem Zeitpunkt, als Jonas anmerkt: "Übrigens, das Mädchen, das die Läuse hat, sitzt neben mir. Sie umarmt mich immer, obwohl ich das gar nicht mag."

Am Ende sind es acht Kinder der Klasse, bei denen Eltern Läuse und Nissen entdecken. Ein Junge mit Locken ließ sich daraufhin - nach dem ersten tränenreichen Kampf mit dem Nissenkamm - einen radikalen Kurzhaarschnitt verpassen. Eine Mutter nahm sich einen Tag Urlaub, um Bettwäsche, Kuscheltiere, Haarbürsten und Mützen der vierköpfigen Familie durchzuwaschen. Eine andere Mutter hingegen sparte sich die Mühe und vertraute auf den Tipp einer Freundin: "Das Kopflausmittel tötet die Kopfläuse. Sie können auf Kissen und in Haarbürsten überhaupt nicht überleben, daher muss ich nichts waschen", erklärte sie. Wieder andere diskutierten, ob man Nissen wirklich von Schuppen unterscheiden könne und ob die Läuse ihre Farbe an die Haarfarbe der Kinder anpassen könnten. Und wie lange man die Haare kämmt.

Wer bekommt eigentlich Läuse?

"In jeder Familie treten irgendwann Läuse auf. Auch meine Kinder hatten schon Läuse. Das hat absolut nichts mit mangelnder Hygiene zu tun", sagt Dr. Ralf Brügel, Sprecher der Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt klar: Läusen ist es völlig egal, wie oft sich ihre Opfer die Haare waschen. Sie legen ihre Eier, die sogenannten Nissen, in jeden Haarschopf, den sie erreichen können. Kinder stecken nun einmal häufiger die Köpfe zusammen als Erwachsene und sind deswegen bei den kleinen Blutsaugern äußerst beliebt. Hauptzielgruppe von Kopfläusen sind Kita- und Grundschulkinder. Ab 13 Jahren ist die Gefahr weitaus geringer.

Wie leben Kopfläuse?

Kopfläuse leben ausschließlich auf menschlichen Köpfen. Sie können weder springen noch fliegen, dafür aber erstaunlich schnell krabbeln. Kurz die Köpfe zusammenstecken oder sich umarmen reicht aus, um sich die Parasiten einzufangen. Die Laus hält sich dabei mit zwei Greifarmen am Ursprungshaar fest und hangelt sich mit den anderen zum Haar des anderen Kopfes. Eine erwachsene Laus saugt alle zwei bis drei Stunden mit einem Rüssel an der Kopfhaut Blut. Der dabei abgesonderte Speichel kann einen Juckreiz verursachen. Eine erwachsene Laus legt pro Tag etwa neun Eier, die sogenannten Nissen. Diese werden mit einem unlöslichen Klebstoff in der Nähe der Kopfhaut an die Haare geklebt. Nach etwa acht Tagen schlüpfen dann die Larven, die sogenannten Nymphen. Außerhalb des Kopfes sterben die Kopfläuse spätestens nach zwei Tagen.

Wie erkennt man Läuse?

"Es ist nicht immer leicht, Läuse oder Nissen zu erkennen", sagt Dr. Ralf Brügel und ermuntert Eltern, im Zweifelsfall einen Kinderarzt aufzusuchen. Der könne zudem bei Kopflausbefall auch das Läusemittel per Rezept verschreiben. Ansonsten kostet ein Läuseshampoo aus der Apotheke, das für die zweimalige Behandlung eines Kinderkopfes dosiert wurde, etwa 30 Euro.

Wenn Eltern den Kopf ihrer Kinder nach Läusen, Nymphen oder Nissen absuchen, sollten sie besonders auf die Stellen hinter den Ohren, im Nacken und an den Schläfen achten, denn dort findet die Laus die optimale Temperatur für die Entwicklung ihrer Eier. Man geht davon aus, dass bei dieser reinen Sichtkontrolle nur jeder dritte bis vierte Kopflausbefall entdeckt wird. Sichergehen kann man mit folgendem Vorgehen:

Das Haar anfeuchten und eine gewöhnliche Haarpflegespülung auftragen, damit sich das Haar leichter durchkämmen lässt und die Läuse nicht weglaufen können.

Das Haar mit einem Läusekamm von der Kopfhaut bis zu den Haarspitzen durchkämmen und den Kamm nach jedem Durchkämmen auf einem Küchenpapier ausstreifen. Findet man dann Läuse, Nissen oder Nymphen, ist eine zweimalige Behandlung mit einem Läusemittel angesagt.

Wie sehen Läuse, Nymphen und Nissen aus?

Kopfläuse

Die sechsbeinigen Kopfläuse sind höchstens drei Millimeter groß und von grauer Farbe. Wenn sie gerade Blut gesaugt haben, bekommen sie einen rötlichen Farbton. Sie sind mit bloßem Auge gut zu erkennen. Wichtig: Wer auch nur eine einzelne Laus findet, muss behandeln. Ebenso sieht es beim Fund von Nissen oder Nymphen (Larven) aus.

Nymphen (Larven)

Nymphen sind deutlich kleiner als Läuse und sind noch nicht so mobil, so dass sie den Kopf ihres Wirtes (noch) nicht verlassen können. Oft sieht man sie nur mit einer Lupe.

Nissen (Läuseeier)

Nissen sind etwa 0,8 mm klein und tropfenförmig. Sie kleben fest am Haar und lassen sich nicht abschütteln oder auswaschen. Wichtig: Sind sie gelblich bis bräunlich, vielleicht auch leicht gräulich gefärbt, bedeutet das, dass noch Läuse aus ihnen schlüpfen können. Wer diese bräunlich-gräulichen Läuseeier auf dem Kopf hat, hat in der Regel auch Läuse auf dem Kopf und sollte sofort behandelt werden.

Wie wird man Kopfläuse wieder los?

"Es kommt absolut auf die richtige Behandlung an. Die zweimalige Verwendung eines Läusemittels und das tägliche Auskämmen der Haare mit einem Nissenkamm zwischen der ersten und zweiten Kopfbehandlung ist laut Kinderarztsprecher Dr. Brügel ein absolutes Muss. "Wenn in einer Klasse Kopflausbefall auftritt und einzelne Eltern die Köpfe ihrer Kinder nicht richtig untersuchen oder behandeln, zirkulieren die Läuse immer wieder."

Bei der Wahl des Kopflausmittels gibt es zwei verschiedene Wirkmechanismen, so Brügel. Manche Mittel wirken auf das Nervensystem der Läuse und töten sie. Nicht jeder verträgt diese klassischen chemischen Mittel, die Insektizide enthalten. Zudem gibt es inzwischen Läuse, die gegen den ein oder anderen Wirkstoff resistent sind. Andere Mittel wirken über das Silikonöl Dimeticon. Damit werden Läuse erstickt. Resistenzen sind nicht bekannt.

Zudem unterscheiden sich die Mittel auch hinsichtlich ihrer Wirkungsdauer. Zum Fall des Jungen aus Weinstadt, der sich nach der Läusebehandlung tagelang am Kopf kratzte, sagt Brügel. "Mittel mit längerer Wirkungsdauer sind meist besser verträglich für die Kopfhaut."

Sollten Familienmitglieder mitbehandelt werden?

Der Stand der Forschung sagt: Nein. Kopflausmittel sollten ausschließlich bei tatsächlichem Kopflausbefall angewandt werden. Um sicherzugehen, hilft die genaue Untersuchung mit dem Nissenkamm und einer Pflegespülung.

Muss bei einem Kopflausbefall alles gewaschen und desinfiziert werden oder kann man sich die Mühe sparen?

Der Hauptübertragungsweg von Läusen ist der enge Kontakt von Kopf zu Kopf. Übertragungen durch Gegenstände wie Mützen, Kopfkissen oder Kuscheltiere sind für die Verbreitung von Kopfläusen irrelevant.

Diverse Studien, die unter anderem vom Deutschen Ärzteblatt und der Deutschen Pediculosis Gesellschaft e.V. zitiert werden, legen nahe: Wasch- und Putzorgien sind daher überflüssig. Für diese Argumentation häufig herangezogen wird eine australische Studie, bei der 1000 Kinder mit nachweislich 5500 Kopfläusen ihre Mützen tauschen mussten und dabei keine einzige Kopflaus in einer Mütze gefunden wurde.

Dennoch sagt Dr. Ralf Brügel: "Ich würde im Zweifel nicht in Panik ausbrechen oder überreagieren, finde das Waschen von Mützen, Kopfkissen aber durchaus sinnvoll. Schließlich kann so eine Laus mehr als einen Tag außerhalb eines menschlichen Kopfes überleben."

Wie lange muss ein Kind zu Hause bleiben, wenn es Läuse hat?

"Bei der Bekämpfung von Kopfläusen kommt es auf die Sorgfältigkeit der Eltern an", sagt Dr. Ralf Brügel. Offiziell könne ein von Kopfläusen befallenes Kind direkt nach der Behandlung mit einem Kopflausmittel wieder in die Schule oder in die Kita gehen. "Praktisch würde ich lieber auf Nummer sicher gehen und das Kind vor dem Schul- oder Kita-Besuch noch einen Tag zu Hause lassen."