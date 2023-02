Morddrohung gegen Abgeordnete Ricarda Lang: Drohbrief mit Patrone im Briefkasten

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat eine Morddrohung erhalten. Das sagte die Bundestags-Abgeordnete aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd beim Politischen Aschermittwoch.

Unbekannte wollen Ricarda Lang einschüchtern

"Bei mir kam letzten Donnerstag in meinem Wahlkreisbüro ein Drohbrief an", so Lang in Landshut. "In diesem Drohbrief befand sich eine Morddrohung und es befand sich darin eine Schusspatrone. Das Ziel davon war es, mich und die Leute um mich herum einzuschüchtern." Das Wahlkreisbüro der Grünen-Chefin liegt in Schwäbisch Gmünd.

Laut der Abgeordneten aus dem Rems-Murr-Kreis haben Politiker in erster Reihe die Möglichkeiten, sich zu schützen. Die Situation von Ehrenamtlichen und Kommunalpolitikern mache ihr aber am meisten Sorge. Gerade diese Personen machen "aber am Ende den Grundstein unserer Demokratie, das Rückgrat unserer Demokratie" aus.

Grünen-Chefin ist immer wieder Anfeindungen ausgesetzt

Die Chefin der Grünen dankte der Polizei und dem Bundeskriminalamt, dass eine Veranstaltung wie der Politische Aschermittwoch trotz der Angriffe auf die Demokratie möglich seien. Zuerst hatte der Spiegel über die Morddrohung berichtet.

Die 29-jährige Politikerin ist immer wieder Beleidigungen und Anfeindungen ausgesetzt. Im Oktober 2022 in Crailsheim und in Ellwangen etwa plärrte ein Mob ihr „Hau ab! Hau ab! Hau ab!“-Sprechchöre entgegen.

Bei einem Interview-Termin mit unserer Redaktion sagte Lang zu den Anfeindungen: „Ich bin nicht bereit, mich zu verstecken. Wenn Demokraten aus der Öffentlichkeit verschwinden, gewinnen diejenigen, die die Demokratie ablehnen.“

Info:

Ricarda Lang wurde 1994 in Filderstadt geboren und ist seit Februar 2022 Bundesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Sie ist Abgeordnete im Bundestag und Mitglied im Familienausschuss sowie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Von 2019 bis 2022 war sie stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei.