Ab Sonntag, 12. Dezember, gilt im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) ein neuer Fahrplan. Bei der S-Bahn wird, so die Pressemitteilung des VVS, der Fahrplan „weiter verbessert“: Die Bahnen der Linie S2 fahren dann zwischen 6 und 20.30 Uhr im 15-Minuten-Takt - anstatt wie bislang im 30-Minuten-Takt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte für den Fahrgast, der aus der Backnanger Richtung zum Flughafen will: In diesem Zeitraum fährt die Linie S3 nur von Backnang bis Vaihingen, ein Umstieg