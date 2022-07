Sonnenstich: Wie schützt man Kinder vor zu viel Hitze?

Sonnenstich, Hitzeerschöpfung oder Hitzschlag - zu viel Hitze birgt besonders für Kinder Gefahren, weil ihr Körper schneller überhitzt als der von Erwachsenen. Am 12. Juni, dem bislang heißesten Tag des Jahres 2022, bekommt das der fünfjährige Paul aus Weinstadt zu spüren. Nachmittags hat er plötzlich starke Kopfschmerzen und Fieber. Er liegt apathisch auf dem Sofa und möchte noch nicht einmal etwas trinken. Die Mutter vermutet einen Infekt, doch in der Nacht sind die Beschwerden urplötzlich vollständig verschwunden.

Diagnose: Sonnenstich

Die Ferndiagnose einer Kinderärztin: Vermutlich erlitt Paul einen Sonnenstich. Typisch daran sei, dass die Symptome wie bei Paul erst zeitversetzt auftreten. Paul war am Vormittag zwei Stunden lang in der prallen Sonne ohne Kopfbedeckung im Freibad herumgetollt. Mittags gab es zwar eine Pause und dem Kind ging es noch gut. Aber als der Junge dann nachmittags beim Kuchenessen bei einem Kindergeburtstag bei 36 Grad im Schatten saß, streikte sein kleiner Körper.

Wie gefährlich ist ein Sonnenstich?

"Ein Sonnenstich kommt selten vor und lässt sich durch einige Vorsichtsmaßnahmen in den allermeisten Fällen verhindern", sagt Dr. Ralf Brügel, Sprecher der Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis. Anders als ein Hitzschlag - ein absoluter medizinischer Notfall - sei ein Sonnenstich "zwar unangenehm, aber immer vollständig heilbar".

Brügel warnt: "Ich habe Sorge, dass ein Artikel über die Gefahren von zu viel Sonne vor allem übervorsichtige Eltern darin bestärken könnte, ihre Kinder im Sommer einzuschränken und in der Wohnung zu lassen." Zu viel Vorsicht berge aus seiner Sicht daher gerade nach den Bewegungseinbußen durch Corona viel größere Gefahren für die kindliche Gesundheit: "Kinder brauchen viel Bewegung für ihre gesunde Entwicklung. Unbedingt. Sie müssen auch im Sommer herumtollen dürfen, ohne das ihre Eltern auf der Bremse stehen", betont er.

Mit einigen Vorsichtmaßnahmen: Einem Sonnenhut auf dem Kopf, regelmäßigen Trinkpausen im Schatten und der Vermeidung der größten Mittagshitze und natürlich auch Eincremen gegen Sonnenbrand, sei ein Sonnenstich fast immer vermeidbar. Und wenn es dann doch passiere, sei das ein "unangenehmer, aber folgenloser Kollateralschaden", den Kinderarzt Dr. Brügel als Vater eher in Kauf nehmen würde als ein Kind, dass sich zu wenig bewege.

Wie aber äußert sich ein Sonnenstich bei Kindern?

Sind Kopf und Nacken zu viel Sonne ausgesetzt, besteht die Gefahr eines Sonnenstichs. Durch den Hitzestau im Kopf werden die Hirnhäute gereizt.

Diese Symptome zeigen Kinder mit einem Sonnenstich:

Kopfschmerzen

Übelkeit, Erbrechen

Nackenschmerzen/ -steifigkeit

Schwindel

Unruhe

Hitzegefühl im Kopf

Fieber

Kann ein Kind bei einem Sonnenstich Fieber bekommen?

Wie im Fall von Paul kann es bei einem Sonnenstich durchaus auch zu Fieber kommen. Die Körpertemperatur sollte jedoch nicht über die 40-Grad-Marke klettern und relativ bald wieder sinken. Steigt das Fieber weiter und ist ein Infekt eher unwahrscheinlich, besteht der Verdacht auf einen Hitzschlag.

Nicht verwechseln: Hitzschlag und Sonnenstich

Kinder schwitzen weniger, weil sie weniger Schweißdrüsen haben als Erwachsene. Sie können ihre Körpertemperatur schwerer regulieren und überhitzen laut dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte etwa fünfmal schneller als Erwachsene. Zudem dehydrieren sie auch leichter, weil Kinder geringere Flüssigkeitsreserven haben. Daher sind sie auch eher gefährdet, einen Hitzschlag zu erleiden als Erwachsene. "Anders als ein Sonnenstich ist ein Hitzschlag extrem gefährlich", sagt Dr. Ralf Brügel. Er habe während seiner zwanzigjährigen Praxis jedoch nie erlebt, dass ein Hitzschlag durch zu viel Sonne an der freien Luft entstanden sei.

Ein Hitzschlag kann aber sehr schnell entstehen, wenn Kinder in einem überhitzten Auto eingeschlossen werden. Da reichen zehn Minuten beim Bäcker mit anschließendem Plausch", sagt Brügel. Deswegen: Kinder im Sommer nie im Auto lassen. Auch nicht für kurze Zeit. Er berichtet wie er und eine Mutter ein im Auto eingeschlossenes Baby durch Einschlagen der Fensterscheibe befreien mussten, um das Kind zu retten.

Wie unterscheidet sich der Sonnenstich von einem Hitzschlag?

Der Sonnenstich ist eher lokal auf den Kopf beschränkt, während der Hitzschlag den Körper insgesamt betrifft. Beim Hitzschlag kommt es zu:

hohem Fieber von 40 Grad oder mehr

geröteter Haut, die meist heiß und trocken ist

einem sehr schnellen Herzschlag

einem niedrigen Blutdruck

Bewusstlosigkeit

Die Gefahr eines Hitzschlags besteht - so Brügel - vor allem für im Auto eingeschlossene Kinder. Besteht der Verdacht, sollte man schnell handeln und sofort den Notarzt verständigen.

Hilfe bei Sonnenstich und Hitzschlag

Sowohl bei Sonnenstich als auch bei Hitzschlag sollten Kinder sofort raus aus der Sonne. In jedem Fall ist Bettruhe angesagt - am besten in einem abgedunkelten, kühlen Raum, bis das Kind sich erholt hat und die Symptome nachlassen. Sollten die Symptome nicht nach 24 Stunden abklingen, sollte ein Arzt das Kind untersuchen, um eine Gehirnhautentzündung auszuschließen. Bei Bewusstseinseinschränkungen sollte man den Notruf verständigen.

Bei einem Sonnenstich hilft es, den Kopf zusätzlich zu kühlen

Geben Sie dem Kind viel zu trinken

Legen Sie das Kind flach auf den Boden oder ohne Decke in ein Bett, Kopf und Oberkörper dabei leicht erhöht lagern

Enge Kleidungsstücke öffnen oder entfernen

Darf ich meinem Kind bei einem Sonnenstich Medikamente geben?

Menschen mit erhöhter Körpertemperatur aufgrund eines Hitzschlags oder Sonnenstichs sollten nicht mit fiebersenkenden Arzneimitteln wie ASS, Ibuprofen oder Paracetamol behandelt werden, warnt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrer Kampagne #Keepcool. Diese würden einerseits nicht helfen, wenn die Temperatur aufgrund von zu viel Sonne erhöht sei. Zum anderen können sie die Blutgerinnung und die Nieren- und Leberfunktion negativ beeinflussen.