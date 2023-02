Streptokokken und Scharlach: "Kein Grund zur Panik" - rät Kinderarzt Brügel

Scharlach tritt derzeit in vielen Kitas im Rems-Murr-Kreis auf. Ausgelöst wird die Kinderkrankheit durch Streptokokken der Gruppe A. Diese Bakterien kommen häufig vor und können unterschiedliche Krankheiten verursachen - unter anderem Hals-Entzündungen und Scharlach. Dr. Ralf Brügel, Sprecher der Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis, erklärt, was es bei Infektionen mit Streptokokken A zu beachten gilt.

"In unserer Praxis in Schorndorf behandeln wir gerade tatsächlich viele eitrige Mandelentzündungen und auch Scharlach", sagt Dr. Ralf Brügel. Er verschreibe daher auch mehr Antibiotika als gewöhnlich. Sein Eindruck deckt sich mit den Erhebungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), das seit einigen Wochen einen "ungewöhnlich steilen Anstieg" von Streptokokken-Infektionen in Deutschland registriert. Das sei für Eltern aber absolut kein Grund zur Panik, erklärt Brügel.

Eine Streptokokken-Infektion verlaufe in den allermeisten Fällen harmlos und auch, wenn sich zu den Schluckbeschwerden typische Scharlach-Symptome wie Fieber, ein Ausschlag oder die sogenannte Himbeerzunge zeigten, müssten Eltern nicht sofort die Kinderarzt-Praxen oder gar Notfall-Ambulanzen stürmen. Brügel: "Das Problem ist, dass im Internet unglaublich viele Artikel mit veralteten Informationen kursieren. Dort wird vor schlimmen Folgeerkrankungen gewarnt, wenn nicht sofort ein Antibiotikum verabreicht wird." Das entspreche aber längst nicht mehr der Wirklichkeit. In den Nachkriegsjahren und ohne die heutigen Behandlungsmöglichkeiten - zu denen auch die Antibiotika-Therapie gehöre - sei Scharlach noch eine ernstzunehmende Gefahr gewesen. Heute verursachten A-Streptokokken bei Kindergarten- und Schulkindern hingegen meist banale, wenn auch schmerzhafte Halsentzündungen.

Symptome: Halsschmerzen ohne Schnupfen und Husten

Scharlach wird hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion oder durch Kontakt von Mensch zu Mensch übertragen. Die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung beträgt durchschnittlich ein bis drei Tage.

Je nach Krankheitsbild der Streptokokken-Infektion unterscheiden sich die Symptome. Bei der typischen Halsentzündung treten starke Halsschmerzen und Schluckbeschwerden auf, geschwollene Lymphknoten am Hals und gelegentlich auch Fieber. Im Rachen erkrankter Kinder stechen die Mandeln vergrößert und rot hervor und können mit gelblichen Eiterflecken belegt sein. Anders als bei einer Erkältung lösen A-Streptokokken aber weder Schnupfen noch Husten aus.

Scharlach tritt seltener auf und äußert sich durch Fieber und einen rötlichen Hautausschlag. Zu Beginn haben Betroffene meist Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schluckbeschwerden oder Schüttelfrost. Typisch für eine Scharlach-Erkrankung ist auch die "Himbeerzunge": Zuerst ist die Zunge weiß belegt, nach einigen Tagen rötet sie sich himbeerfarben. Jüngere Kinder klagen auch häufig über Übelkeit und Bauchschmerzen.

Scharlach: Wann zum Kinderarzt?

"Eltern können ihr Kind zunächst einmal zu Hause beobachten und auskurieren, wenn es Scharlach-Symptome zeigt", erklärt der Schorndorfer Kinderarzt. Viele Infektionen klingen seiner Erfahrung nach von selbst wieder ab. "Nur wenn die Symptome sich nicht bessern und es dem Kind schlecht geht und es beispielsweise nichts essen oder trinken kann, sollte ein Kinderarzt aufgesucht werden", sagt er.

Scharlach und Angina: Wann ist eine Antibiotika-Behandlung sinnvoll?

Der Kinderarzt entscheide dann auch anhand von Leitlinien der medizinischen Gesellschaft und seiner Erfahrung über die Antibiotika-Vergabe. "Es ist definitiv nicht sinnvoll, dass jede Streptokokken-Infektion mit einem Antibiotikum behandelt wird", sagt Brügel. Eine pauschale Antibiotika-Gabe aus Sorge vor Folgeerkrankungen sei nicht angebracht, betont der Kinderarzt. "Man muss dann Antibiotika geben, wenn es sinnvoll ist. Aber nicht, weil man meint, man könnte damit Folgeerkrankungen wie rheumatisches Fieber verhindern", sagt er. Dabei handelt es sich um eine äußerst seltene Folgeerkrankung nach einer Infektion mit A-Streptokokken, die sich durch Fieber, starke Gelenkschmerzen und Hautausschlag auszeichnet und eine Entzündung der Herzklappen verursachen kann. Mögliche, aber äußert seltene weitere Scharlach-Komplikationen sind zudem Entzündungen des Mittelohres, der Nebenhöhlen und der Lunge. In Ausnahmefällen kann eine A-Streptokokken-Infektion auch zu einer Blutvergiftung oder einem toxischen Schock-Syndrom führen. Früher, erklärt Brügel, habe es diese Begleiterkrankungen häufiger gegeben, heute träten sie so gut wie gar nicht mehr auf. Brügel berichtet, er selbst habe in seiner 17-jährigen Praxiserfahrung noch nie ein Kind mit einer Scharlach-Folgeerkrankung behandeln müssen.

Streitfall: Wann dürfen Kinder nach einer Streptokokken-Infektion wieder in die Kita oder Schule?

Nach aktuellem Infektionsschutz-Gesetz sind Streptokokken-Infektionen und auch Scharlach meldepflichtig. Betroffene dürfen Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und Kitas nicht besuchen. Ein Aushang soll besonders gefährdete Gruppen, etwa Schwangere, darüber informieren. Ein ärztliches Attest, dass die Genesung nach einer durchgemachten Infektion bescheinigt, ist jedoch nicht nötig. Aber: Wann genau Kinder nach einer überstandenen Streptokokken-Infektion wieder eine Schule oder Kita besuchen dürfen, ist trotzdem umstritten.

Brügel: RKI-Richtlinie "ist nicht von dieser Welt"

Manche Eltern, berichtet Kinderarzt Brügel, haben jüngst über ihre Schulen den aktuellen Streptokokken-Leitfaden des Robert-Koch Instituts erhalten, der die Wiederzulassung zu Schulen oder Kitas nach einer Antibiotika-Therapie nach 24 Stunden, andernfalls jedoch vorschreibt: "Sofern beim Betroffenen keine antibiotische Therapie erfolgt, ist eine Wiederzulassung (...) frühestens zwei Wochen nach Abklingen der spezifischen Symptome angezeigt." Begründet wird dies vom Robert-Koch-Institut damit, dass Patienten mit einer akuten Streptokokken-Infektion, die nicht antibiotisch behandelt wurde, bis zu drei Wochen ansteckend sein können, mit eitrigen Ausscheidungen auch länger. Allerdings können auch andere Infektionskrankheiten, etwa die Hand-Mund-Fuß-Krankheit oder Durchfall-Erreger, nach Abklingen der Symptome und Wiederzulassung zur Einrichtung ansteckend sein.

Brügel, der mit einer Antibiotika-Therapie auch angesichts der zunehmenden Resistenzen sorgfältig umgehen möchte, ärgert sich über den RKI-Leitfaden. "Diese Aussage, dass ein Kind ohne Symptome 14 Tage nicht in die Schule gehen darf, das ist aus meiner Sicht nicht von dieser Welt", sagt er. Damit treibe man Eltern in eine antibiotische Behandlung, egal ob diese medizinisch angezeigt sei oder nicht.

Landesgesundheitsamt: Wiederzulassung nach Abklingen der Symptome

Das soll sich nun aber ändern. Auf Nachfrage heißt es, der RKI-Leitfaden werde derzeit überarbeitet. Künftig soll offenbar auch ohne Antibiotika-Therapie eine Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen frühestens 24 Stunden nach Abklingen der Symptome erlaubt werden. Auch im Hygiene-Leitfaden für Kindertageseinrichtungen des Landes-Gesundheitsamtes Baden-Württemberg, der unter anderem die Richtlinien für alle meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Kitas auflistet, steht unter der Überschrift "Scharlach und anderen Streptococcus-pyogenes-Infektionen": "Eine Wiederzulassung zu Gemeinschaftseinrichtungen kann bei einer Antibiotika-Therapie und ohne Krankheitszeichen 24 Stunden nach Beginn einer wirksamen Behandlung erfolgen, ansonsten nach Abklingen der Krankheitssymptome."

Was sagt das Gesundheitsamt Rems-Murr?

Auf Nachfrage beruft sich das Gesundheitsamt Rems-Murr in seiner schriftlichen Antwort zunächst auf den derzeit geltenden RKI-Leitfaden. Im Wortlaut: "Auch das Gesundheitsamt muss sich an die geltenden RKI- Richtlinien halten", heißt es. "Die Ansteckungsfähigkeit ist unbehandelt über mehrere Wochen gegeben. Durch die Gabe einer Antibiose ist davon auszugehen, dass nach Ablauf von 24 Stunden keine Ansteckung mehr erfolgt. Hierin liegt die Empfehlung begründet, Kinder mit einer Antibiose bei Symptomfreiheit nach 24 Stunden wieder in Schulen und Kindergärten zuzulassen, ohne Antibiose jedoch einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen von Gemeinschaftseinrichtungen auszuschließen." Zudem wird in der Antwort auf den Hygieneleitfaden für Kitas auf der Homepage des Landesgesundheitsamtes verwiesen.

Erst auf mehrfachen Hinweis geht das Gesundheitsamt Rems-Murr auf den Widerspruch zwischen dem derzeit noch gültigen, aber vor einer Anpassung stehenden RKI-Leitfaden und den von den meisten Kita-Leitungen herangezogenen Vorgaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg zum Umgang mit Streptokokken-A und Scharlach ein. Letztlich lautet die Auskunft, man könne sich nur wiederholen: "Das Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises richtet sich nach den derzeitigen Richtlinien des RKI. Sollte es hier zu einer Änderung bzw. Anpassung/Überarbeitung kommen, werden wir dies entsprechend prüfen und unsere Handlungsweise anpassen."