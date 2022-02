Wetter im Rems-Murr-Kreis: Warnung vor Sturmböen am Freitagabend (18.02.)

Im Rems-Murr-Kreis und in Stuttgart könnte es erneut ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Freitagabend (18.02.) eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Für den Rems-Murr-Kreis gilt die Warnung momentan von 18 Uhr bis voraussichtlich 23 Uhr. Gleiches gilt für die Stadt Stuttgart. (Stand Donnerstagabend, 21.12 Uhr)

Womit müssen wir rechnen?

Laut DWD treten am Abend Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h und 85 km/h zunächst aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe und in exponierten Lagen müsse man mit schweren Sturmböen bis 100 km/h rechnen.

Hinweis auf mögliche Gefahren

Im Zuge der Wetterwarnung wird auf mögliche Gefahren hingwiesen: "Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände."