Wo steht die Querdenker-Szene? Zweite Staffel Bewegungsmelder-Podcast startet

Um die Querdenker-Szene in Baden-Württemberg ist es etwas ruhiger geworden. Szene-Köpfe sind ausgewandert oder sitzen wie Michael Ballweg in Haft, es gibt kaum noch Corona-Maßnahmen, gegen die man protestieren könnte. Doch unter der Oberfläche brodelt es weiter.

Seit Monaten wird für einen "heißen Herbst" mobilisiert – mit Erfolg? Wir wollen genauer hinschauen – und starten deshalb die zweite Staffel unseres Bewegungsmelder-Podcasts.

Bewegungsmelder: Unter dem Radar der Öffentlichkeit

Unsere Redakteure Peter Schwarz und Alexander Roth haben in den letzten Wochen mehrere Demonstrationen besucht, um sich ein Bild der Lage zu machen. Welche Akteure bestimmen das Protestgeschehen? Welche Themen? Was geschieht hier, möglicherweise unter dem Radar der Öffentlichkeit? Wo sollten wir genauer hinschauen?

Die Ergebnisse ihrer andauernden Recherche präsentieren sie ab sofort wieder im Bewegungsmelder-Podcast. Im Unterschied zu Staffel Eins (z.B. hier auf Youtube nachzuhören) sollen dabei erstmals auch Gäste ihre Expertise und Perspektive beisteuern.

Staffel 2 Folge 1: Heißer Herbst oder heiße Luft? Eine Demo In Stuttgart

In der ersten Folge geht es vor allem um eine Demonstration in Stuttgart am Sonntag (16.10.). Die prominenten Redner: Wolfgang Kochanek und Jürgen Todenhöfer. Wer war vor Ort? Worum ging es? Und: War die Demo für die Querdenker-Szene ein Erfolg?

Wo kann ich den Podcast hören?

Der Bewegungsmelder-Podcast ist unter zvw.de/bewegungsmelder und auf Spotify verfügbar. Auf Youtube kann man sich alle Folgen zusätzlich im Videoformat ansehen. Im Gegensatz zu Staffel Eins gibt es diesmal keinen festen Rhythmus, in dem die Folgen erscheinen. So wollen wir noch besser auf aktuelle Entwicklungen in der Querdenker-Szene reagieren können.

Feedback? Fragen? Anregungen? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an bewegungsmelder@zvw.de und nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

Zu den Personen: Wer spricht da?

Peter Schwarz, geb. 1965, ist Mitglied der Chefredaktion beim Zeitungsverlag Waiblingen. In den späten 90er Jahren hat er sich erstmals journalistisch mit Rechtsextremismus befasst. Gemeinsam mit Semiya Simsek, Tochter des vom Nationalsozialistischen Untergrund erschossenen Enver Simsek, hat er das Buch „Schmerzliche Heimat“ geschrieben.

Alexander Roth, geb. 1989, ist stellvertretender Leiter der Online-Redaktion beim Zeitungsverlag Waiblingen. Er veröffentlicht vor allem zu Themen wie Rechtsextremismus, Querdenker, Neue Rechte, Reichsbürger, Antisemitismus und Verschwörungserzählungen.

Für die Produktion zeichnet sich die Leiterin der Online-Redaktion, Ramona Adolf, verantwortlich. Im Hintergrund wird das Team von Sabrina Ghazali, Head of Audience Development beim Zeitungsverlag Waiblingen, unterstützt. Das Logo stammt von der ZVW-Auszubildenden Annalena Peischl.

