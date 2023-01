Amtsgericht Stuttgart: Michael Ballweg (Querdenken 711) bleibt weiter in Haft

Michael Ballweg, der Gründer von "Querdenken 711", bleibt weiter in Haft. Das hat das Amtsgericht Stuttgart im Rahmen eines Haftprüfungstermins am Mittwoch (11.01.) entschieden, wie ein Sprecher mitteilte. "Der Haftbefehl wird aufrecht erhalten und bleibt in Vollzug."

Die Querdenker-Szene demonstrierte während des Termins vor dem Gebäude. Ballwegs Anwälte zeigten sich im Vorfeld optimistisch, dass ihr Mandant freigelassen wird – und erhoben schwere Vorwürfe gegen die Stuttgarter Justiz.

U-Haft in der JVA-Stammheim: Was Ballweg vorgeworfen wird

Der Querdenken-Initiator sitzt seit Ende Juni 2022 in der JVA Stammheim in Untersuchungshaft, wegen des Verdachts auf versuchten gewerbsmäßigen Betrug und Geldwäsche. Es geht dabei um Gelder, die Michael Ballweg im Zusammenhang mit der Initiative "Querdenken 711" eingenommen haben soll.

Seine Verteidiger streiten die Vorwürfe ab. In der Vergangenheit sprachen sie von einem politisch motivierten Prozess und "Justizskandal". Den Haftprüfungstermin vom Mittwoch begrüßten Sie am Vorabend in einer Pressemitteilung ausdrücklich.

OLG Stuttgart hatte Haft-Verlängerung kürzlich erst bestätigt

Mehrfach hatten Ballwegs Anwälte bereits in der Vergangenheit verucht, ihren Mandanten frei zu bekommen – bislang erfolglos. Erst Anfang Januar hatte das Oberlandesgericht Stuttgart eine Fortführung der Haft angeordnet.