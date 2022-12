Der Rettungsdienst hat am Donnerstagabend (29.12.) einen 14-Jährigen in Sindelfingen in ein Krankenhaus gebracht. Der Jugendliche war durch einen Feuerwerkskörper an den Händen und am Kopf verletzt worden.

14-Jähriger gezielt mit Feuerwerk beworfen

Wie die Polizei berichtet, hatten drei unbekannte Jugendliche den Feuerwerkskörper gezielt auf den 14-Jährigen geworfen. Der Böller explodierte unmittelbar neben dessen Kopf.