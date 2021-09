B29 in Schwäbisch Gmünd: Darum war der Einhorntunnel am Freitag (24.09.) gesperrt

Ein Pannen-Lkw hat am Freitag (24.09.) für eine Sperrung des Einhorntunnels auf der B29 in Schwäbisch Gmünd gesorgt. Das berichtet die Polizei am Nachmittag.

Den Angaben zufolge hatte der Lastwagen beide Reifen an der Antriebsachse verloren. Der Tunnel war zwischen 10 Uhr und 13.15 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt.