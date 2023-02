Bahnhof Feuerbach: 36-Jährige greift Bundespolizisten an

Am Montagnachmittag (27.02.) hat eine 36-jährige Ukrainerin am Bahnhof Feuerbach Bundespolizisten angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr die 36-Jährige gemeinsam mit ihrer vierjährigen Tochter in einer S-Bahn von Stuttgart Hauptbahnhof (tief) in Richtung Feuerbach. Laut Polizei hatte sie keinen gültigen Fahrausweis.

Als Kontrolleure der Deutschen Bahn ihre Fahrkarte kontrollieren wollten, soll sich die 36-Jährige „unkooperativ“ verhalten haben. In der Folge wurde die Bundespolizei hinzu gerufen. Auch hier soll die 36-jährige Mutter gegen die polizeilichen Maßnahmen widersetzt haben. Nach Angaben der Polizei machte sie Aufnahmen mit ihrem Handy und beschimpfte die Beamten massiv.

36-Jährige bespuckt Polizist

Um die Situation zu beruhigen, entschieden sich die eingesetzten Kräfte, die Maßnahmen am Dienstfahrzeug fortzusetzen. Sie forderten Unterstützungskräfte an. Auch am Dienstfahrzeug soll sich die 36-Jährige vehement gegen jegliche Anweisungen der Polizei widersetzt haben. Sie spuckte einem der Bundespolizisten ins Gesicht. Anschließend holte sie zu einem Schlag gegen eine Beamtin aus. Den Beamten gelang es nur unter hohem Kraftaufwand und unter massivem Widerstand der 36-Jährigen, sie zu Boden zu bringen.

Drei Einsatzkräfte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Eine der drei verletzen Beamten begab sich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus. Da die 36-Jährige auch über Schmerzen klagte, wurde sie mit ihrer Tochter ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde die Frau medizinisch betreut. Die 36-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen, der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen.