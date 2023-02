Polizei-Einsatz in Stuttgart-Feuerbach: Verdächtiger mit Messer festgenommen

In Feuerbach hat es am Dienstag (28.02.) einen größeren Einsatz der Polizei und Feuerwehr gegeben. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Besatzung der Feuerwehr, die auf der Rückfahrt von einem Einsatz war, gegen 14.30 Uhr Rauch aus einem Gebäude am Wilhelm-Geiger-Platz. Im Bereich des Eingangs sahen die Einsatzkräfte einen Mann mit einem Messer stehen.

Zwei Schwerverletzte aus brennender Wohnung gerettet

Alarmierte Polizeibeamte sprachen den Mann an und nahmen ihn fest. Anschließend drangen mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehr in das Gebäude vor. Sie konnten zwei schwerverletzte Personen aus der Brandwohnung retten. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzten unter der Begleitung eines Notarztes in zwei Stuttgarter Kliniken.

Wilhelm-Geiger-Platz während der Einsatzmaßnahmen gesperrt

Die in Vollbrand stehende Wohnung im Dachgeschoss konnte nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr gelöscht werden. Gegen 17 Uhr waren die Kontroll-, Belüftungs- und Nachlöscharbeiten beendet. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Wilhelm-Geiger-Platz war während der Einsatzmaßnahmen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr Stuttgart war mit rund 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Darunter auch ein Notfallseelsorger der Notfallseelsorge Stuttgart.