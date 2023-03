Banh Mi & Bubbles in Stuttgart: Charity-Kochkurs mit Karo Kauer und Stelp e.V.

Kochen in den eigenen vier Wänden und dabei etwas Gutes tun. Die Stuttgarter Charity-Hilfsorganisation Stelp kommt für ihr neues Projekt mit Marcel Wanek (Banh Mi & Bubbles) und Karo Kauer (Influencerin) zusammen. Am 23. April geben die drei gemeinsam einen Online-Charity-Kochkurs. Welche Gerichte auf der Speisekarte stehen werden und wie man mitmachen kann, erfahren Sie hier.

Was erwartet einen beim Kochkurs "Cook for good"?

Das Fünf-Gänge-Menü an diesem Abend heißt "the tipsy chef - asian fusion style”. Was man sich darunter vorstellen kann? Auf jeden Fall etwas veganes. Marcel Wanek, Inhaber des veganen Restaurants Banh Mi & Bubbles in Stuttgart wird die fünf asiatisch angehauchten Gerichte kochen. Mit dabei sind seine Helfer Mode-Influencerin Karo Kauer und Stelp e.V. Gründer Serkan Eren.

"Karo und ich sind beide nicht die Besten hinter dem Herd, aber wir sind willig, das zu ändern," so Eren. Teilnehmer werden von den dreien durch die einzelnen Rezepte geleitet, sodass am Ende des Abends alle ein veganes Menü auf ihren Tellern haben werden. Eines der fünf Gerichte auf der Speisekarte ist beispielsweise eine Udon Nudel Bowl mit knusprigem Tofu. Als Dessert erwarten einen Frittierte Banane im Pankomantel mit Himbeeren.

Eine der fünf Gänge: Udon Nudel Bowl mit knusprigem Tofu. © Mateuzc Chec

Stelp möchte damit zeigen, dass sich Spenden auch auf eine spaßige Weise sammeln lassen. Der gesamte Erlös aus dem Online-Charity-Kochevent geht direkt an die weltweiten Projekte von Stelp. "Spenden soll und darf unserer Meinung nach Spaß machen," so Eren.

Was kostet die Teilnahme am Online-Kochkurs?

Tickets für das Event gibt es ab 29 Euro pro Person. Bei einem Ticketkauf für mehrere Personen spart man sogar etwas Geld. So kostet ein Ticket für beispielsweise drei Teilnehmer dann 69 Euro. Weitere Informationen und Tickets finden Sie hier.