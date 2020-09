Brand in Mehrfamilienhaus in Lorch-Waldhausen: Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lorch-Waldhausen am Mittwoch (02.09.) geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Tatverdacht richtet sich gegen den 72 Jahre alten Siegfried Werner Görig, der das Haus zusammen mit Familienangehörigen bewohnte. Die Kriminalpolizei fahndet mit einem Foto nach dem Mann.

Der gesuchte Siegfried Werner Görig. © Polizeipräsidium Aalen

Die Ermittlungen hätten laut Polizei ergeben, dass das Feuer möglicherweise zieglerichtet gelegt wurde. Der 72-Jährige ist mit einem blauen Motorrad der Marke "Skyteam" mit dem amtlichen Kennzeichen AA-WZ 868 unterwegs. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben. Der Gesuchte hat graue Haare und trägt einen Bart.

Hinweise zum Aufenthaltsort der gesuchten Person, sowie Hinweise auf das beschriebene Motorrad, nimmt die Kriminalpolizei (Telefonnummer 07361 5800) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zwei Hunde waren am Mittwoch mit lebensgefährlichen Rauchgasvergiftungen aus dem Haus gerettet worden. Der entstandene Schaden wird bislang auf etwa 500 000 Euro geschätzt.