Cannstatter Volksfest: Können sich Familien das leisten? Was ein Besuch kostet

Das Cannstatter Volksfest versteht sich als Familienfest. Zwischen Bierzelt und Überkopf-Attraktion gibt es zahlreiche Angebote auch für Kinder. Blinkende Buden, bunte Karussels und der Duft von gebrannten Mandeln lassen so manches Kinderherz schneller schlagen. Beim Blick auf die aktuellen Preise rast vermutlich auch der Puls von so manchem Elternteil. Schausteller und Wirte mussten ihre Preise an die gestiegenen Kosten anpassen. Aber mit welchen Ausgaben müssen Familien auf dem Cannstatter Wasen rechnen? Eine Beispielrechnung.

Laut Statistischem Bundesamt hatte eine durchschnittliche Familie in Baden-Württemberg im Jahr 2021 3,45 Mitglieder. Schicken wir also die fiktive Erika Mustermann und ihre zwei Kinder Mila (11 Jahre) und Leon (7 Jahre) in die Wasen-Kosten-Simulation.

Anreise mit der S-Bahn auf den Cannstatter Wasen

Erika und ihre Kinder reisen mit der S-Bahn aus Waiblingen an. Das Gruppen-Tages-Ticket gibt es in der VVS-App für 12,68 Euro. Erika hat aber vor der Anreise Preise verglichen und weiß: Mit Einzeltickets kommt sie günstiger nach Bad Cannstatt. 3,17 für Erwachsene, 1,50 pro Kind - macht für Hin- und Rückfahrt zusammen 12,34 Euro.

Würde die Familie Mustermann aus Schorndorf oder Winnenden anreisen, wäre übrigens das Gruppen-Tages-Ticket (mit 16,20 Euro aus Winnenden oder 17,70 Euro aus Schorndorf) die günstigere Fahrkarten-Variante.

Fahrgeschäfte: Was kosten Karussell, Riesenrad und Co.?

Fürs klassische Kinderkarussell (pro Ticket zwischen 2,50 und 3 Euro) sind Mila und Leon Mustermann schon zu groß. Für die Familienachterbahn "Feuer und Eis", die ab acht Jahren in Begleitung gefahren werden darf, ist Leon noch zu klein. Stattdessen geht es für die Kinder zum "Racing Coaster". Diese kleinere Achterbahn darf bereits ab drei Jahren in Begleitung und schon ab fünf Jahren alleine gefahren werden. Ein Ticket gibts für drei Euro. Ausgaben für beide Kinder also: 6 Euro.

Weiter geht's zum "Musik Express". Kinder unter zehn Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Also steigen Erika, Mila und Leon gemeinsam ins Karussell. Vier Euro kostet der Spaß pro Person, macht für alle zusammen 12 Euro für die Fahrt.

Pizza, Pommes und Cola: Die Ausgaben am Essenstand

Nach der Karussellfahrt knurrt den Mustermanns der Magen. Ein Essensstand wird angesteuert. Für Mila gibt es Pommes mit Ketchup für 4,50 Euro. Leon und seine Mutter essen je eine rote Wurst mit Senf für fünf Euro. Zu trinken gibt es heute, ausnahmsweise, eine gemeinsame Cola für die Kinder (0,3 Liter für 3,50 Euro) und für Erika ein Mineralwasser (0,3 Liter für 3 Euro). Für Getränke und Essen bezahlt Erika 21 Euro.

Gestärkt geht es für die Mustermanns zur Geisterbahn. Die mutige Mila nimmt im Viererwagon vorne Platz. Mama Erika und Leon kuscheln sich auf die Rückbank. War ja gar nicht sooo gruselig. Kosten für den Spuk: 12 Euro.

Danach geht es für die Kinder in den interaktiven Coaster "Laser Pix". In diesem Fahrgeschäft mit Videospiel-Thematik sind an den Gondeln Laserpistolen angebracht. Mila und Leon versuchen damit, Ziele zu treffen. Für jeden Treffer gibt es Punkte. Ob sie den Highscore geknackt haben, erfahren sie am Ende der Fahrt. Erika bezahlt für beide zusammen 12 Euro.

Riesenrad: Tolle Aussicht, stolzer Preis

Erika sehnt sich nach Ruhe, die Kinder wollen noch was erleben. "Noch ein Fahrgeschäft, dann ist Schluss." Die Familie einigt sich aufs Riesenrad. Stolze acht Euro kostet das pro Kopf. Für Kinder unter einer Körpergröße von 1,40 Metern gibt es eine Ermäßigung. Leons Ticket kostet deshalb nur 5 Euro. Macht für alle Mustermanns: 21 Euro.

Und zum Schluss noch etwas Süßes

Leon darf sich für 3 Euro eine Zuckerwatte holen. Mila entscheidet sich für Magenbrot. Die kleine Tüte gibts für 3,50 Euro. Mama Erika gönnt sich schließlich auch etwas. Ihre Wahl fällt auf einen Spieß mit Schokofrüchten für 4 Euro. 10,50 Euro geben die Mustermanns für Süßes aus. Danach macht sich die Familie auf die Heimreise.

Kassensturz: Was hat der Wasen-Besuch gekostet

Kassensturz: Was haben die Mustermanns auf dem Cannstatter Volksfest bezahlt? 106,84 Euro hat Erika Mustermann ausgegeben.

Aufgeschlüsselt waren das

Fahrtkosten: 12,34 Euro

Attraktionen: 63 Euro

Essen und Trinken: 31,50 Euro

Im Schnitt hat sie in unserer Beispielrechnung pro Kind 36,25 Euro bezahlt.