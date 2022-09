Cannstatter Volksfest: Was tun gegen einen Kater am nächsten Morgen

Auf dem Cannstatter Volksfest wird vor allem gerne und reichlich Alkohol getrunken. Wie wappnet man sich also am besten für den Besuch auf dem Wasen und - was noch wichtiger ist - wie übersteht man den Tag danach. Wir haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.

Was man im Vorfeld tun kann

Eine gute Vorbereitung ist bereits die halbe Miete. Was etwas abgedroschen klingen mag, hilft aber tatsächlich dabei den lästigen Kater fernzuhalten (Oder ihn wenigstens etwas erträglicher zu machen).

Eine gute Grundlage schaffen!

Natalie Voika, Apothekerin in der Central Apotheke Waiblingen sagt: „Auf jeden Fall essen, ob es jetzt kohlenhydratreich oder fettig ist, sei mal dahingestellt.“ Hierbei auf fettige Speisen zu setzen, kann allerdings helfen. Warum? Fettreiches Essen verlangsamt die Alkoholaufnahme ins Blut. Den Kater wirklich fernhalten, wird es vermutlich nicht, aber man gewinnt dadurch etwas Zeit.

Langsam trinken!

Klappt in den meisten Fällen eher schlecht als recht, kann aber dabei helfen einem Kater am nächsten Tag vorzubeugen. Statt bei jedem „Prosit, der Gemütlichkeit“ das halbe Maß zu leeren, einfach mal nur ein paar Schlucke trinken. Der Alkohol rennt schließlich nicht davon.

Wasser trinken!

Während dem Genuss von Alkohol dehydriert der Körper ziemlich stark. Zwischendurch mal ein Glas Wasser trinken. Das bringt den Wasserhaushalt wieder auf Vordermann. Tipp: Vor dem zu Bett gehen nochmal ein großes Glas Wasser oder mehr trinken und sich am besten eine Wasserflasche neben das Bett stellen.

Was tun, wenn der Schädel am nächsten Tag doch brummt

Der Körper braucht jetzt Mineralstoffe

Durch den übermäßigen Verzehr von Alkohol verliert der Körper nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Mineralstoffe, wie Magnesium, Natrium, Kalium und Kalzium . Diese sollten dem Körper wieder nach einer durchzechten Nacht zugeführt werden. Leicht verdaulich ist dann beispielsweise eine Katersuppe (Gemüsebrühe). Wer kein Suppenfan ist, kann auch auf Mineralstoffpräperate in Tabletten oder Pulverform zurückgreifen.

Viel Trinken!

Man kann es nicht oft genug sagen, aber Trinken ist am Morgen danach das Entscheidende. Von stillem Wasser bis hin zu isotonischen Getränken – trinken Sie was das Zeug hält. Der Körper muss sich jetzt alles zurückholen was er beim Feiern auf der Bierbank verloren hat. „Bedenkenlos können auch Elektrolyte eingenommen werden,“ sagt Voika. Auch die sehr beliebte Lösung Elotrans sei unbedenklich, da sie an den normalen Körperbedarf angepasst ist. Wer sich den Gang in die Apotheke allerdings sparen möchte, kann auch mit vier einfachen Zutaten eine solche Mischung zusammenstellen: Ein Drittel Saft, wie beispielsweise Orangensaft, zwei Drittel Wasser, Zucker und etwas Kochsalz.

Duschen!

Der Sprung unter die Dusche hilft nicht nur den miefenden Geruch nach Bier und Tabak loszuwerden, sondern auch wieder einen klaren Kopf zu bekommen.

Schmerzmittel nur mit Bedacht nehmen

Bei Schädelbrummen greift man gerne mal zu Schmerztabletten. Doch viele der kleinen Wundermittel greifen wichtige Organe an. „Arzneimittel müssen früher oder später wieder ausgeschieden werden,“ sagt Voika. Durch den Alkohol sei der Körper bereits im Vorfeld gereizt. So sind Paracetamol, Ibubrofen und auch Aspirin eher mit Vorsicht zu genießen. Ist man sich aber sicher, den morgigen Tag nicht zu überleben, empfiehlt es sich hier, vor dem Schlafen gehen eine der Tabletten einzunehmen.

Bewegung an der frischen Luft

Wer schon mal einen richtig schlimmen Kater hatte weiß, wie schwer es ist aus dem Bett zu kommen. Doch, ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft kann helfen. Der Körper kommt wieder in Schwung und die Regeneration setzt eher ein, als wenn man sich im Bett verkriecht.

Tipps aus der Redaktion

(Angaben ohne Gewähr)