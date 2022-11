Fahrzeugbrand in Tamm: Feuerwehr entdeckt Leiche in Auto

Rettungskräfte haben am Freitag (28.10.) bei einem Fahrzeugbrand in Tamm (Kreis Ludwigsburg) eine Leiche in einem Wagen entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, meldeten kurz nach 23 Uhr mehrere Anrufer der integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg und dem Polizeipräsidium Ludwigsburg ein Feuer in Tamm.

Rettungskräfte stellen brennenden Wagen auf Feldweg fest

Die ersten Rettungskräfte stellten auf einem Feldweg einen brennenden Wagen fest. Die Leiche entdeckten die Rettungskräfte erst, nachdem das Feuer vollständig gelöscht war.

Mit mehreren Polizeistreifen und unter Einbindung eines Polizeihubschraubers wurde das umliegende Gebiet abgesucht – jedoch ohne Erfolg. Zur Identität der Leiche konnte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion am Samstag keine Angaben machen. Laut Pressesprecherin der Polizei werden das Fahrzeug und der Leichnam untersucht. Vor Montag (31.10.) werden keine neuen Informationen herausgegeben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zur Identifizierung des Leichnams, zur Todesursache und zur Brandursache übernommen.