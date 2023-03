Fernsehturm Stuttgart öffnet erneut zum Sonnenaufgang: Das sind die Termine

Nach einem ausverkauften Event zum 67. Geburtstag im Februar, öffnet der Fernsehturm in Stuttgart jetzt an zwei weiteren Sonntagen bereits zum Sonnenaufgang. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Dienstag (14.03.) hervor. Wann sind die Termine und was kosten die Tickets? Ein Überblick.

Sonnenaufgang über Stuttgart: Wann öffnet der Fernsehturm früher?

Frühaufsteher haben am Sonntag, 26. März und am Sonntag, 2. April die Möglichkeit, den Sonnenaufgang über der Landeshauptstadt aus 150 Metern Höhe zu erleben. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Sonnenaufgang, wie es in der Mitteilung heißt: Am Sonntag, 26. März geht es demnach um 6.15 Uhr los. Eine Woche später startet das Event um 6 Uhr.

Zwei Ticket-Optionen für Fernsehturm-Besucher

In der Eventlocation in 144 Metern Höhe gibt es nach Veranstalterangaben ein kleines Frühstück. Für das "Sonnenaufgangs-Paket" inklusive Auffahrt und Frühstück bezahlt man 35 Euro.

Wer den Sonnenaufgang lieber unter freiem Himmel beobachten will, bezahlt für die Auffahrt zur Besucherplattform 15 Euro. Tickets für beide Kategorien kann man auf der Website des Fernsehturms online buchen.

Fernsehturm-Panoramacafé ebenfalls geöffnet

Laut Mitteilung öffnet auch das Panoramacafé im Turmkorb bereits zum Sonnenaufgang. Auch dort werde ein Frühstück angeboten. Der Veranstalter weist darauf hin, dass die Plätze im Café begrenzt sind und nicht vorab reserviert werden können.