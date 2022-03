Feuerwehreinsatz bei Mercedes-AMG in Affalterbach

Am Montagabend (28.3.) ist es nach einem Chemieunfall in einem AMG-Werk in Affalterbach nahe Burgstetten zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Affalterbach berichet, sei es gegen gegen 20.20 Uhr zu einem Defekt an einem elektrisch betriebenen Flurförderfahrzeug in einem Motorenwerk für Verbrennungsmotoren gekommen.

Dämpfe im Obergeschoss

In einem Raum im Obergeschoss traten daraufhin Dämpfe und Flüssigkeiten aus einem Lithium-Ionen-Akku aus. Die Feuerwehr lüftete und demontierte die Batterien, die sie anschließend mit Atemschutz-Masken ins Freie brachten, wo sie in so genannten „Abrollbehälter-Hochvolt“ zur Beobachtung gelagert wurden. Der Einsatz war gegen 23.45 Uhr beendet.

Neben der Feuerwehr Affalterbach waren auch Spezialkräfte der Feuerwehren Ludwigsburg und Asperg, ein Fachberater Chemie, die Feuerwehr Marbach, der Rettungsdienst und das DRK Affalterbach sowie die Polizei vor Ort. Auch Bürgermeister Steffen Döttinger und AMG-Mitarbeiter waren vor Ort und unterstützten den Einsatz. Es wurden keine Schadstoffe freigesetzt und keine Personen verletzt.