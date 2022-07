Flughafen Stuttgart: Chaos? Oder alles entspannt? Was zum Ferien-Start los ist

Endlich ist es soweit: Am Donnerstag (28.07.) beginnen offiziell die Schulferien in Baden-Württemberg. Da viele Menschen nun mit ihrer Familie in den Urlaub fliegen werden, ist mit einem höheren Andrang am Flughafen in Stuttgart zu rechen. Wir schauen uns deshalb dort um. Wie lange sind die Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen? Gibt es Probleme beim Check-In? Fliegen alle Flüge wie geplant? Wie ist die Lage an den Terminals? Überwiegt Reiselust oder Reisefrust? Wir berichten live vor Ort.

Übrigens: Das Ländle ist wieder mal fast Schlusslicht in Sachen Sommerferien – nur Bayern beginnt noch später.

11.10 Uhr - Gibt es Verspätungen bei Flügen?

Flug-Verspätungen scheinen momentan eher die Ausnahme zu sein, sagt unser Reporter. Ein Blick auf die Anzeigetafel am Flughafen: 10 Minuten Verspätung haben zwei Flüge nach Paris und Mallorca. Bei einem Flug nach Antalya wird momentan mit einer Verspätung von einer dreiviertel Stunde gerechnet.

11.05 Uhr - "Kiss & Fly"-Zone

Am Stuttgarter Flughafen gibt es die sogenannte "Kiss & Fly"-Zone. Wer jemanden zum Airport bringt, kann dort acht Minuten lang kostenlos halten und Reisende vor dem Terminal absetzen. Unser Reporter meint: Zumindest aktuell sei nicht ersichtlich, ob diese Zone im Sinne des Namens genutzt wird. Die Kussquote vor der Tür zum Flughafen sei verbesserungswürdig.

Übrigens: Bei längerem Aufenthalt in der "Kiss & Fly"-Zone fallen Gebühren an.

10.48 Uhr - Schlangen beim Check-In

An den Condor-Schaltern an Terminal 3 zeigt sich ein ähnliches Bild wie an den Tui-Schaltern. Die Schlange ist allerdings nicht ganz so lang.

Viel los an den Condor-Schaltern. © Alexander Roth

10.44 Uhr - Viel los am Terminal 3

Anders als am Terminal 1 sieht es momentan am Terminal 3 aus. Hier reicht die Schlange an den Tui-Schaltern "unglaublich weit" zurück, meldet unser Reporter.

Lange Schlangen im Terminal 3 am Donnerstagvormittag (28.07.). © Alexander Roth

10.40 Uhr - Keine langen Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle

Bei den Sicherheitskontrollen an Terminal 1, 2 und 3 geht es momentan noch ruhig zu. Die Wartezeiten aktuell:

Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle. © Alexander Roth

Hinweis: Die Wartezeiten ändern sich laufend. Bedingt durch Abläufe rund um den Flughafenbetrieb.

10.35 Uhr - Ruhige Lage an Terminal 1, mit einer Ausnahme

An Terminal 1 geht es momentan entspannt zu, meldet unser Reporter: Keine längeren Schlangen an den meisten Check-In-Schaltern. Doch eine Ausnahme gibt es: Die Schlange vor einem Schalter der Turkish Airlines reicht bis vor die Tür des Flughafens. Dort checken die Menschen für einen Flug, der um die Mittagszeit nach Istanbul geht, ein.

10.20 Uhr - Ankunft mit der S-Bahn am Flughafen

Mit 22 Minuten Verspätung ist unser Reporter mit der S2 am Bahnhof Flughafen/Messe in Stuttgart angekommen. Am Bahnhof geht es momentan ruhig zu, vor den Aufzügen bilden sich kleine Schlangen.