Frühlingsfest Stuttgart: Was kostet eine Maß Bier 2023 auf dem Wasen?

Wenn der Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln in der Luft hängt, kreischende Menschen im Free-Fall-Tower um ihr Leben schreien und betrunkene Sitznachbarn Bier über einen schütten, weiß man, es ist Frühlingsfest in Stuttgart. Ab dem 22. April wird auf dem Cannstatter Wasen wieder gefeiert, was das Zeug hält. Bevor das Stuttgarter Frühlingsfest startet, muss allerdings noch eine wichtige Frage geklärt werden: Was kostet 2023 eine Maß Bier in den unterschiedlichen Festzelten? Hier der Überblick:

Bier-Preis im Göckelesmaier Festzelt (Wulle Brauerei)

Kostete die Maß Bier auf dem Volksfest 2022 noch 12,40 Euro, kostet sie auf dem diesjährigen Frühlingsfest 13,10 Euro. Ein Anstieg von 0,70 Euro. Das Bedienungsgeld ist hier noch nicht mit einberechnet.

Sparfüchse können im Göckelesmaier aber trotzdem sparen. Am Montag dem 24.04. und dem 08.05. sind im Festzelt die Schwabentage. An diesen Tagen kostet eine Maß Bier 9,40 Euro statt 13,10 Euro. Auch beim Mittagstisch von Montag bis Freitag (12 bis 15 Uhr) bekommt man die Maß Bier für 9,40 Euro. Jeden Dienstag finden im Göckelesmaier die Dinkelackertage statt. Eine Maß Bier kostet dann ab 15 Uhr 8,10 Euro.

Grandl’s Hofbräuzelt (Stuttgarter Hofbräu): Das kostet die Maß Bier

Auch im Grandl’s ist der Preis für eine Maß Bier gestiegen. Auf dem Cannstatter Volksfest 2022 kostete sie noch 12,40 Euro, jetzt müssen Besucher noch etwas tiefer in die Taschen greifen. Eine Maß Stuttgarter Hofbräu Bier gibt es im Zelt für 13,20 Euro (ohne Bedienungsgeld). Sparangebote bekommt man hier keine.

Bier im Festzelt zum Wasenwirt (Stuttgarter Hofbräu): Maß-Preis bleibt gleich

Fans des Wasenwirts können erleichtert aufatmen: Der Preis bleibt wie schon auf dem Volksfest vergangen Herbst auch auf dem Frühlingsfest gleich. Eine Maß Bier kostet somit von Montag bis Samstag sowie am Sonntag, 30. April, 12,60 Euro. An den übrigen Sonntagen des Festes bezahlt man 10,50 Euro fürs Bier.

Almhüttendorf: Was kostet hier die Maß-Bier?

Im Almhüttendorf dürfte sich der Preis zwischen 12 Euro und 13,50 Euro bewegen.

Tische reservieren

Wer noch Tische fürs diesjährige Frühlingsfest ergattern möchte, hier geht es zur unserer Festzelt-Übersicht.