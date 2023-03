Wann ist das Frühlingsfest in Stuttgart? Das sind die Wasen-Öffnungszeiten 2023

Das 83. Stuttgarter Frühlingsfest lässt nicht mehr lange auf sich warten. Nach Corona-Light-Versionen des großen Rummels, kehrt der Wasen 2023 wieder in voller Pracht zurück. Doch bevor es losgeht, klären wir die wichtigsten Fragen. Wann geht es los? Was sind die Öffnungszeiten? Wo kann ich parken? Der Überblick:

Wann findet das Frühlingsfest Stuttgart statt?

Das Stuttgarter Frühlingsfest 2023 findet vom 22. April bis 14. Mai auf dem Cannstatter Wasen in Bad Cannstatt statt.

Was sind die Wasen-Öffnungszeiten 2023?

Das diesjährige Frühlingsfest hat Montag bis Donnerstag von 13 bis 23 Uhr geöffnet. Freitags geht das Fest von 13 bis 24 Uhr. An Samstagen ist von 11 bis 24 Uhr geöffnet und an Sonntagen von 11 bis 23 Uhr.

Der Maifeiertag beschert Besuchern gleich an zwei Tagen längere Öffnungszeiten. Am 30. April kann das Fest von 11 bis 24 Uhr besucht werden. Am 1. Mai hat das Fest von 11 bis 23 Uhr geöffnet.

Wie komme ich am besten auf den Wasen?

Das Stuttgarter Frühlingsfest lässt sich gut mit dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.

Bei Anreise mit dem Auto:

Der öffentliche Parkplatz am Neckarpark befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang des Festes. An den einzelnen Festtagen sind Parklotsen vor Ort und navigieren einen zum Parkplatz.

Wie viel kostet das Parken?

Autos: 7 Euro

Krafträder: 2 Euro

Reisebusse: 12 Euro

Behindertenparkplatz: Kostenlos

Bei Anreise per ÖPNV:

Der Cannstatter Wasen ist auch gut mit Bus und Bahn erreichbar. Der Fußweg zum Festgelände beträgt 10-20 Minuten (je nach Startpunkt).

Die S- und Regionalbahnen der Linien S1, S2 und S3 sowie R1, R2, R3 und R8 halten am Bahnhof in Bad Cannstatt.

Wer mit der Stadtbahn anreisen möchte, kein Problem! An der Haltestelle „Wilhelmsplatz“ fahren die gelben Stadtbahnen meist im Minutentakt ab. Die Linien U1, U2, U13, U16 und U19 halten hier. An der „Mercedesstraße“ fahren die Linien U1, U2 und U11. Auch diese bringen einen in Laufnähe zum Wasengelände.

Die Buslinien 45, 52, 56, N4, N5, N6 und X1 bringen einen ebenfalls in die Nähe des Festgeländes.

Welche Festzelte sind auf dem Stuttgarter Frühlingsfest 2023 dabei?

Beim 83. Frühlingsfest sind auch in diesem Jahr wieder die altbekannten Festzelte dabei. Das Highlight in diesem Jahr: Es wird ein weiteres Festzelt aufgestellt, welches vielleicht einigen bereits vom Cannstatter Volksfest 2022 bekannt ist.

Festzelt zum Wasenwirt

Göckelesmaier Festzelt

Grandl‘s Hofbräuzelt

Festzelt Königsalm

Almhüttendorf

Gibt es auf dem Frühlingsfest 2023 Familientage?

In diesem Jahr gibt es drei Familientage auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Familien können durch die besonderen Angebote immer mittwochs kräftig sparen. An diesen Tagen bieten Schausteller, Wirte und Marktkaufleute ganztägig ermäßigte Preise auf viele ihrer Attraktionen an.