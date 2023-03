Fridays for Future in Stuttgart: Diese Straßen sind zum Klimastreik gesperrt

Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF) ruft für Freitag (03.03.) zum globalen Klimastreik auf. An insgesamt 150 Orten soll gestreikt werden, darunter auch in Stuttgart. Treffpunkt ist laut FFF der Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt. Ab 14 Uhr soll es losgehen. Für 15 Uhr ist eine Kundgebung am Oberen Schlossgarten (vor dem Schauspielhaus) geplant.

Klimaziele: Mobilitätswende, Energiewende, gerechte Außen- und Finanzpolitik

Nach Angaben von FFF ist es der 12. Globale Klimastreik. Auf ihrer Website erklärt die Klimaschutzbewegung die Gründe für den Globalen Streik: „Die Lage der Klimagerechtigkeitskrise hat sich nicht verbessert. Während mit 2022 ein Jahr des Krieges, des Unrechts und der Negativrekorde in Sachen Klimakrise-Folgenkatastrophen zu Ende ging, ist der Politik der Kurswechsel zu mehr Klimagerechtigkeitspolitik nicht gelungen.“

Ein „weiteres Zuwarten“ wolle man nicht hinnehmen und stellt konkrete Forderungen. Mobilitätswende, Energiewende sowie eine gerechte Außen- und Finanzpolitik stehen dabei im Fokus.

Diese Straßen werden wegen des Demo-Aufzugs zeitweise gesperrt

Auf Nachfrage bestätige die Pressestelle der Stadt Stuttgart, dass für Freitag eine Demo gemeldet wurde. Der Aufzug beginnt auf dem Schlossplatz und geht unter anderem über die Bolzstraße, Friedrichstraße (B27), Arnulf- Klett- Platz, Charlottenplatz, am Marktplatz vorbei, Rotebühlplatz, Kronprinzstraße, Kronprinzplatz, vorbei am Schillerplatz, vorbei am Neuen Schloß bis zum Walter-Erich-Schäfer-Weg. Dort findet im Bereich Oberer Schloßgarten die Abschlusskundgebung statt.

Während des Aufzugs wir die Verkehrspolizei die Straßen mit öffentlichem Verkehr zeitweise sperren. Laut Pressestelle werden die Sperrungen aufgehoben, sobald der Aufzug an den jeweiligen Stellen vorbei ist. Wie lange die Straßen gesperrt bleiben, hängt von der Teilnehmerzahl und der Länge des Aufzugs ab.

Streiks auch im ÖPNV Stuttgart und Esslingen

Der Aufzug wird um 14.25 Uhr im Bereich Friedrichstraße erwartet und soll circa um 15.30 Uhr in den Schlossgarten zurückkehren. Die Integrierten Verkehrsleitzentrale rechnet mit einer Mehrbelastung durch Individualverkehr im Stadtgebiet.

Für Freitag hat auch die Gewerkschaft Verdi im ÖPNV in Stuttgart und Esslingen Warnstreiks angekündigt. S-Bahn-Linien oder Regionalbahnen sind zwar von dem Streik nicht betroffen. Allerdings werden Stadtbahnen und Busse bestreikt.