Streik im ÖPNV am Freitag (03.03.): S-Bahnen in Stuttgart nicht betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat für kommenden Freitag (3. März) Warnstreiks im ÖPNV in Stuttgart und Esslingen angekündigt. Wie der VVS am Mittwochmorgen mitteilt, sind die S-Bahnen von diesem Streik nicht betroffen. Auch Regionalbahnen, Nebenbahnen und die Busse in den Verbundlandkreisen seien nicht beeinträchtigt. Bei den Stadtbahnen in Stuttgart sieht das anders aus. Eine Übersicht.

Stadtbahn-Linien in Stuttgart vom Streik betroffen

VVS-Angaben zufolge betrifft der Warnstreik am Freitag alle Stadtbahnen (U1 bis U16, U19, U29 und U34) und SSB-Busse in Stuttgart. Busse von Privatunternehmen, die im Auftrag der SSB auf SSB-Linien fahren, würden nicht ausfallen. Gemeint sind laut VVS hier die Linien 53, 54, 58, 60, 64, 66, 73 und 90.

Der VVS weist zudem darauf hin, dass die Zahnradbahn vom Streik betroffen ist. Der Zackebus, der ab 21 Uhr für die Zahnradbahn fährt, sei hingegen nicht beeinträchtigt.

Fahrplanauskunft zeigt bestreikte Verkehrsmittel nicht an

Fahrgästen wird empfohlen, ihre Verbindung am Streik-Tag in der elektronischen Fahrplanauskunft zu überprüfen. Möglich ist das über die VVS-App oder unter vvs.de. In der Fahrplanauskunft werde die jeweilige Verbindung am Freitag automatisch ohne die bestreikten Verkehrsmittel angezeigt, heißt es weiter. "Fahrgäste können sich so schnell einen Überblick verschaffen, ob eine Verbindung auch ohne Stadtbahn und Bus möglich ist, eventuell verbunden mit einem längeren Fußweg."

Weitere Informationen folgen.