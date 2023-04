Gegen Langeweile in den Ferien: Ausflugsziele für Ostern in Stuttgart und Region

In Baden-Württemberg sind bis zum 16. April 2023 Osterferien. Was kann man abseits von Feiertagsessen und Ostereiersuche unternehmen? Hier kommen unsere Ausflugs-Tipps für Stuttgart und die Region.

Höhenpark Killesberg in Stuttgart: Aussicht und Nostalgie

Als beliebter Freizeit-Treffpunkt gilt der Höhenpark Killesberg in Stuttgart-Nord. Es gibt dort unter anderem einen großen Spielplatz, einen historischen Jahrmarkt - und den Killesbergturm. Der ist nach Angaben der Stadt tagsüber bei gutem Wetter frei zugänglich. Wer die 174 Stufen hinaufsteigt, wird mit einem Panoramablick über die Schwäbische Alb und den Schwäbischen Wald belohnt.

Ab dem Osterwochenende (7. bis 10. April) soll auch die Killesbergbahn wieder über die etwa zwei Kilometer lange Strecke des Geländes rattern. Mehr zu den Fahrplänen und den Fahrpreisen finden Sie auf der Homepage der SSB.

Himmelsgarten bei Schwäbisch Gmünd: Zahlreiche Attraktionen

Für einen abwechslungsreichen Familienausflug bietet sich auch der "Himmelsgarten" im Landschaftspark Wetzgau (Schwäbisch Gmünd) an. Eine Spielgolfanlage und ein Kletterwald sind nur zwei der zahlreichen Attraktionen, die dort geboten werden.

Die Spielgolfanlage hat von April bis Oktober werktags ab 14 Uhr geöffnet. An Wochenenden, Feiertagen und in den gesamten Schulferien ist ab 10 Uhr offen. Die Öffnungszeiten werden der aktuellen Witterung angepasst. Informationen dazu bekommt man auf der Homepage der Anlage.

Die Preise: Erwachsene zahlen 5,50 Euro für eine Runde Spielgolf. Schüler, Studenten, Rentner und Menschen mit Handicap müssen sich ausweisen und dürfen dann für jeweils 4 Euro ihr Können unter Beweis stellen.

Der Kletterwald "Skypark" im Himmelsgarten bietet 14 Parcours in allen Schwierigkeitsgraden. Er hat in den Osterferien (3. April bis 16. April) täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die letzte Einweisung findet um 16 Uhr statt. Tipp zu Ostern: Am 9. und am 10. April wartet im Familienparcours eine kleine Ostereisuche mit Überraschungen auf alle Kinder.

Eintritt in den Skypark: Doch was kostet der Kletter-Spaß? Für drei Stunden Kletterzeit zahlen Erwachsene ab 18 Jahren 24 Euro, Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 19 Euro und Kinder von circa 6 bis 13 Jahren 17 Euro. Weitere Preis-Kategorien finden Sie auf der Skypark-Homepage. Dort wird auch darauf hingeweisen, dass Besucher ihre gewünschte Startzeit am besten online reservieren sollten. Wer den Kletterern lieber zuschauen will, als selbst aktiv zu werden, kann in die Kletterschänke einkehren.

Wilhelma in Stuttgart: Ausflug in den Zoo

Für Zoofans lohnt sich ein Ausflug in die Stuttgarter Wilhelma. Dort warten unter anderem Affen, Krokodile, Elefanten und Nashörner, aber auch Erdmännchen, Seelöwen und Okapis auf die Besucher. Für Kinder besonders attraktiv sein dürfte der Schaubauernhof mit Streichelzoo. Zudem werden verschiedene Tier-Fütterungen gezeigt (mehr dazu auf der Wilhelma-Homepage).

Öffnungszeiten der Wilhelma: Die Wilhelma in Stuttgart hat im April 2023 von 8.15 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. Die Tier- und Pflanzenhäuser öffnen in diesem Monat um 9 Uhr und schließen um 18 Uhr. Weitere Details zu den Öffnungszeiten finden Sie auf der Homepage der Einrichtung.

Wie viel kostet der Eintritt in die Wilhelma?

Von März bis Oktober gilt in der Wilhelma der Sommertarif. Erwachsene und Senioren zahlen 20 Euro für eine Tageskarte. Für Studierende oder Schüler im Alter von 18 bis 28 Jahren kostet der Eintritt 13 Euro. Sie benötigen einen entsprechenden gültigen Ausweis. 8 Euro bezahlen Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Tickets kann man online oder vor Ort kaufen.

Erlebnispark Tripsdrill: Freizeitpark mit Achterbahn und Co.

Ein Tipp für Adrenalin-Junkies: Erst kürzlich hat der Erlebnispark Tripsdrill seine Türen zur Saison 2023 geöffnet. Der Freizeitpark bietet rund 100 Attraktionen. Dazu gehören die neusten Achterbahnen "Hals-über-Kopf" und "Volldampf". Kein Fahrgeschäft, aber eine Neuheit in diesem Jahr ist das "Pumpwerk". Mit über 1.000 Wasserfontänen sollen hier unterschiedliche Wasserspiele möglich sein. Abkühlung garantiert.

Tripsdrill-Öffnungszeiten im April 2023: Vom 1. April bis zum 16. April und jeweils an den Wochenenden 22./23.4. und 29./30.4. hat der Freizeitpark in Cleebronn von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Von 17. bis 21. April und vom 24. bis zum 28. April ist zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet.

Wie viel kostet der Eintritt in Tripsdrill?

Bei einer Online-Buchung zahlen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren in den Ferien, an Wochenenden und Feiertagen 42 Euro, an normalen Werktagen 39 Euro für einen Tages-Pass. An der Kasse vor Ort kostet der Eintritt 45 Euro. Für Kinder von 4 bis 11 Jahren kostet die Tageskarte online 38 bzw. 35 Euro - je nach Tag. An der Kasse vor Ort zahlen sie 41 Euro. Kinder unter vier Jahren haben kostenlosen Eintritt. Weitere Preis-Details gibt es auf der Tripsdrill-Homepage.

Indoor-Tipp: Museum der Illusionen in Stuttgart

An verregneten Tagen bietet sich ein Ausflug in ein Museum an. In Stuttgart gibt es davon eine ganze Menge - zum Beispiel das Museum der Illusionen am Mailänder Platz. Besucher können hier selbst aktiv werden, die verschiedenen Exponate ausprobieren und sich optisch täuschen lassen. Installationen und Räume wie der "Klon-Tisch" oder der "Anti-Schwerkraft-Raum" sind eine optimale Kulisse für lustige Erinnerungsfotos.

Öffnungszeiten: Das Museum der Illusionen hat in den baden-württembergischen Schulferien täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ansonsten ist Montag bis Mittwoch von 10 bis 18 Uhr offen. An Freitagen, Wochenenden, Feiertagen und Brückentagen ist ebenfalls von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Donnerstag ist Ruhetag.

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 13 Euro Eintritt ins Museum der Illusionen. Für Kinder im Alter von 5 bis 17 Jahren kostet eine Karte 9 Euro. Senioren ab 65, Studenten, Schüler und schwerbehinderte Personen bezahlen 11 Euro. Die Veranstalter empfehlen an Wochenenden, Feiertagen und in Ferien eine Online-Buchung. Für das lange Oster-Wochenende sind aktuell (Stand 06.04., 13.19 Uhr) nur noch wenige Zeitfenster verfügbar. Der Rundgang im Museum ist auf circa eine Stunde ausgelegt.