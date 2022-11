Nach acht Jahren Pause: Tickets für Hip Hop Open Stuttgart 2023 im Presale

"We are back" verkünden die Initiatoren des Hip Hop Open in Stuttgart auf der Homepage. Nach acht Jahren Pause feiert das Festival sein Comeback. Das Event soll am Wochenende vom 28. bis zum 30. Juli 2023 stattfinden. Die Veranstalter sind Goodlive, Chimperator Live und 0711. Die ersten Acts stehen bereits fest. Tickets gibt es ab dieser Woche.

Diese Acts stehen schon fest

Hip Hop-Liebhaber können sich also auf drei Tage Festival-Stimmung freuen. Vier Künstler wurden bereits auf den Social-Media Kanälen der Veranstaltung bekannt gegeben. Der Musiker Schmyt und die Rapperin Badmómzjay werden bei dem Festival 2023 unter anderem auf der Bühne stehen.

Schmyt heißt mit bürgerlichem Namen Julian Schmit und ist ein deutscher Sänger. Er war von 2007 bis 2020 Mitglied der Band Rakete. Mit seiner Debütsingle "Niemand" startete er eine Solokarriere. Er wirkte unter anderem an Liedern mit Größen wie RIN, Cro, Max Giesinger, Majan, Tim Bendzko und Seeed und Haftbefehl mit.

Badmómzjay ist eine deutsche Rapperin. Die Songs der 20-Jährigen errreichten nach kurzer Zeit Millionen Klicks auf Youtube und Spotify. Ihren ersten eigenen Song mit dem Titel 24/7 veröffentlichte sie im Dezember 2019. Badmómz hieß ihr erstes Studioalbum und erreichte Platz sieben der deutschen Charts.

Am Donnerstagnachmittag (24.11.) wurden zwei weitere Künstler angekündigt: Der dritte Act ist Rapper, Musikproduzent und Songwriter Sido. Auch die Rapperin Liz ist dabei. Ihr erstes Album Mona Liza kam 2022 heraus. Bis Freitag (25.11.) soll das Line-Up noch erweitert werden.

Wo gibt es Tickets zu kaufen?

Tickets gibt es ab Freitag (25.11.). Wer sich unter hiphopopen.de zum Ticketalarm anmeldet, kann im Presale Tickets bereits ab Donnerstag (24.11.) ergattern. Der Ticketpreis ist bisher noch nicht bekannt.