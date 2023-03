Nach Brand mit zwei Toten in Stuttgart-Feuerbach: 45-Jähriger in Haft

Nach einem Brand in Stuttgart-Feuerbach am 28.02. befindet sich ein 45-jähriger italienischer Staatsangehöriger in Haft. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Tatverdächtige am Mittwoch (01.03.) einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl.

Aufgrund der bisher durchgeführten Ermittlungen wird dem 45-Jährigen vorgeworfen, nach Streitigkeiten eine 54 Jahre alte Frau und einen 32 Jahre alten Mann so schwer verletzt zu haben, dass sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlagen. Darüber hinaus soll der 45-Jährige den Brand in der Wohnung gelegt haben, die am Dienstag (28.02.) am Wilhelm-Geiger-Platz brannte.

54-jährige Frau und 32-jähriger Mann an Stichverletzungen gestorben

Den Ermittlungen der Polizei zufolge hielt sich der Tatverdächtige mit zwei Messern bewaffnet vor dem Eingang des Gebäudes auf. Dadurch war es den Kräften der Feuerwehr nicht möglich, zur Brandbekämpfung in das zu Wohnhaus gelangen. Weil der 45-Jährige auf die Anweisungen der alarmierten Polizisten nicht reagierte, gab ein Beamter einen Warnschuss ab. Der Tatverdächtige wurde dabei nicht verletzt. Kurz darauf nahmen ihn die Einsatzkräfte fest.

Die Feuerwehr entdeckte bei der anschließenden Brandbekämpfung die beiden schwerverletzten Personen. Eine am Donnerstag (02.03.) durchgeführte Obduktion ergab, dass die 54-jährige Frau und der 32 Jahre alte Mann an Stichverletzungen gestorben waren. Die beiden Opfer und der Tatverdächtige wohnten in der gleichen Wohnung. Sie sind nicht miteinander verwandt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.