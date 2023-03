Polizei-Einsatz in Stuttgart-Feuerbach: Zwei Tote, 45-Jähriger tatverdächtig

Eine 53 Jahre alte Frau und ein 32 Jahre alter Mann, die am Dienstag (28.2.) von der Feuerwehr verletzt aus einer brennenden Wohnung in Stuttgart-Feuerbach gerettet worden waren, sind zwischenzeitlich verstorben. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend bekannt. Zudem wurden weitere Details zum Einsatz bekannt.

Nach ersten Ermittlungen trafen die alarmierten Beamten einen 45-jährigen Tatverdächtigen vor dem Eingang des Gebäudes am Wilhelm-Geiger-Platz an. Er war den Angaben nach mit zwei Messern bewaffnet.

Schussabgabe bei Festnahme

Durch die Situation vor Ort hatte die Feuerwehr laut Polizei zunächst keinen Zugang zum Gebäude, in dem es brannte. Im Rahmen der Festnahme des 45-Jährigen kam es der Mitteilung zufolge zu einer Schussabgabe vonseiten der Polizei. Der Tatverdächtige wurde dabei nicht verletzt. Im Anschluss daran löschte die Feuerwehr den Brand. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden zwischenzeitlich verstorbenen Personen.

Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen der Tat übernommen. "Videoaufnahmen die den Schusswaffengebrauch zeigen, liegen der Kriminalpolizei vor", heißt es in der Mitteilung.