Nach Brief an "Letzte Generation": Querdenker-Szene kritisiert Ballweg scharf

Michael Ballwegs Aussagen über die „Letzte Generation“ haben in der Querdenker-Szene für einigen Unmut gesorgt. Anwalt Ralf Ludwig („Querdenken 711“) bemüht sich nun offenbar um Schadensbegrenzung.

„Querdenken“ und die „Letzte Generation“: Annäherungsversuch gescheitert

Im Interview mit dem SWR hatte Michael Ballweg gesagt, er habe den Klima-Aktivisten einen Brief geschrieben. Einer Kooperation stehe wegen inhaltlicher "Überschneidungen" aus seiner Sicht nichts im Wege. Unsere Redaktion hatte daraufhin die „Letzte Generation“ um Stellungnahme geben.

Die „Letzte Generation“ erteilte dem „Querdenken 711“-Gründer eine Absage. "Wir arbeiten selbstverständlich nicht mit der Querdenken-Bewegung zusammen, die rechten und verschwörungstheoretischen Kreisen zuzuordnen ist“, sagte Sprecherin Carla Rochel. In Baden-Württemberg werden "Querdenken"-Initiativen seit Dezember 2020 vom Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet.

Scharfe Kritik an Michael Ballweg: Ralf Ludwig veröffentlicht Stellungnahme

In Telegram-Kanälen der Szene wurde Ballweg für seinen Annäherungsversuch an die „Letzte Generation“ scharf kritisiert. Ballwegs „Querdenken 711“-Partner und Anwalt Ralf Ludwig veröffentlichte wohl auch deshalb noch am Donnerstagabend (06.04.) eine Stellungnahme. Tenor: Man habe Ballweg nicht richtig zugehört.

Ballweg habe zum einen die „Letzte Generation“ dafür kritisiert, dass sie sich nicht an der „Friedensbewegung“ beteiligte, so Ludwig. Ballweg hatte im Interview mit dem SWR gesagt: „Kriegsgeräte wie Jets, Flugzeugträger und Panzer im laufenden Betrieb stoßen Unmengen an CO2 aus.“

Ralf Ludwig: Michael Ballwegs Meinung ist nicht die Meinung von „Querdenken“

„Zum anderen richtet sich seine Kritik gegen den maßlosen Umgang der Staatsmacht mit Gesellschaftskritikern“, so Ludwig weiter. „Gefängnisstrafen ohne Bewährung für Klimakleber sind absurd, beachtet man, dass viele Gewalttäter zu Bewährungsstrafen verurteilt werden.“

Zum Schluss seiner Stellungnahme schreibt Ludwig, dass Michael Ballwegs Meinung nicht mit der von „Querdenken“ gleichzusetzen sei. „Er ist der Gründer der dezentralen Bewegung, nicht deren Anführer.“

Kritik reißt nicht ab: Querdenker gehen Ballweg scharf an

Trotz des offenkundigen Bemühens um Schadensbegrenzung reißt die Kritik der Querdenker-Szene an Michael Ballweg nicht ab. Unter dem Beitrag im Telegram-Kanal von Ralf Ludwig finden sich bereits über 300 Kommentare. In anderen Kanälen wird ebenfalls kommentiert. Einige Nutzer schlagen sich dabei auf Ballwegs Seite, finden, er habe „genial formuliert“ und die Aktivisten „vorgeführt“. Doch aus zahlreichen Kommentaren spricht auch Unverständnis.

Nutzer fordern beispielsweise, Ballweg wieder einzusperren – er ist gerade frisch aus der U-Haft in der JVA Stammheim entlassen worden. Andere leugnen den menschengemachten Klimawandel und sprechen in Bezug auf die „Letzte Generation“ von „Klebeterroristen“. Wieder andere deuten an, sich vom „Querdenken“-Gründer betrogen zu fühlen. Ein Nutzer schreibt: „Der erste Tag an dem sich Herr Ballweg dazu setzt, werde ich von allem was er unterstützt angewidert Abstand nehmen!“