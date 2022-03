Nach Messerangriff im Stadtgarten Stuttgart: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 21-Jährigen im Stuttgarter Stadtgarten mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Tat ereignete sich bereits Anfang Februar diesen Jahres, wir berichteten.

Der zweite Tatverdächtige wollte in der Niederlande untertauchen

Laut Polizeibericht soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei 23-jährige Männer handeln. Bereits am Donnerstag (24.02.) nahmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Stuttgart einen 23 Jahre alten Libyer fest. Die Spur seines gleichaltrigen Mittäters verfolgten die Beamten bis in die Niederlande.

Der per Haftbefehl gesuchte Syrer konnte am Mittwoch (02.03.) von den Ermittlungsbehörden in den Niederlanden festgenommen werden. Die Auslieferung des zweiten Täters nach Deutschland ist bereits beantragt. Der 23-jährige lybische Staatsangehörige, der bereits vergangenen Woche festgenommen wurde, wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt.

Hintergründe zur Tat: Am 6. Februar, einem Sonntagmorgen, wurde das 21-jährige Opfer gegen 3.15 Uhr von den beiden mutmaßlichen Tätern schwer verletzt. Laut dem damaligen Polizeibericht sind die Verletzungen wohl mit einem Messer herbeigeführt worden. Der Verletzte musste im Krankenhaus notoperiert werden, die Hintergründe zur Tat sind weiter unklar.