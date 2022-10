Nach Schusswechsel in Esslingen: Polizei nimmt weiteren Tatverdächtigen fest

Im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung samt Schusswechsel in Esslingen-Mettingen hat die Kriminalpolizei in Esslingen am Dienstag (25.10.) einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen.

Dem Tatverdächtigen wird zur Last gelegt, am Abend des 5. September in Esslingen-Mettingen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Am 1. Oktober hatte die Kriminalpolizei bereits einen 21-Jährigen festgenommen, der unter dem dringenden Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts steht. Der 21-Jährige befindet sich seither in Untersuchungshaft. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und der Untersuchung gesicherter Spuren konnte die Polizei nun einen gleichaltrigen, mutmaßlichen Komplizen aus Esslingen ermitteln.

Haftrichter ordnet Untersuchungshaft an

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Am Dienstagmorgen vollstreckten Ermittler mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz den Haftbefehl. Der 21-jährige Deutsch-Bosnier wurde an seiner Wohnanschrift festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand und beschlagnahmte die Polizei unter anderem einen nach dem Waffengesetz verbotenen Teleskopschlagstock und ein Pistolenmagazin.

Noch am selben Tag führten Beamte den bereits unter anderem wegen eines Gewaltdelikts polizeibekannten Beschuldigten beim Amtsgericht Stuttgart einem Haftrichter vor. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an.