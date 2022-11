Noch im November: Action eröffnet Filiale in Ludwigsburg

Der Discounter Action eröffnet nicht nur in Weinstadt-Endersbach einen Filiale. Auch im Marstall-Center in Ludwigsburg soll es noch im November eine neue Zweigstelle des Unternehmens geben, wie aus einer Ankündigung auf Facebook hervorgeht.

Was zur Filiale im Marstall-Center bekannt ist

"Wir können Ihnen bestätigen, dass wir am 17. November eine Filiale in Ludwigsburg eröffnen werden", schreibt eine Sprecherin auf Nachfrage. Der Laden im Marstall-Center biete eine Verkaufsfläche von 832 Quadratmetern. Zum Vergleich: Die Filiale in Endersbach, die voraussichtlich im Dezember eröffnet, soll eine Fläche von 741 Quadratmetern haben.

Öffnungszeiten noch unklar

Zu den geplanten Öffnungszeiten machte das Unternehmen auf Nachfrage keine Angaben. Möglicher Hinweis: Auf Facebook wird für die Eröffnung ein Zeitraum von 9-20 Uhr angegeben.

Klar ist aber, was Action in Ludwigsburg verkaufen will: Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug, Multimedia, Haushaltswaren, Garten- & Outdoorartikel, Körperpflege, Mode und Heimtextilien.