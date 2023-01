Pinker Himmel am Silvester-Abend: Das verbirgt sich hinter dem Wetter-Phänomen

Das Jahr 2022 verabschiedete sich mit einem beeindruckenden Wetterphänomen. Zahlreiche Fotos vom pinken Abend-Himmel kursierten am 31.12.2022 in den sozialen Medien. Doch was steckt hinter dem Phänomen?





Das Purpurlicht ist eine unregelmäßig auftretende Dämmerungserscheinung. Sie tritt auf, wenn die Sonne etwa drei bis sechs Grad unter dem Horizont steht. In der darüber liegenden Stratosphäre werden kleinste Luftpartikel von dem rötlichen Licht der tiefstehenden Sonne beschienen. Die Luftpartikel streuen das rötliche Licht - auch zum Erdboden. Der bläuliche Himmelshintergrund schimmert hindurch. Die roten und blauen Anteile mischen sich schließlich zu einem purpurnen Farbton. Am gestrigen Abend waren laut einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten hochstehende Schleierwolken für das Phänomen verantwortlich.