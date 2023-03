Polizeischutz für Impfbus: Wie eine Fehlinformation Querdenker auf den Plan rief

Am Mittwoch (29.03.) haben wir berichtet, dass die Querdenker-Szene massiv zu einem Kinder-Impftermin im pfälzischen Mutterstadt mobilisiert. In Kommentaren auf Telegram wurde eine Drohkulisse geschaffen. Auch Kanäle aus der Region Stuttgart und Schwäbisch Gmünd waren beteiligt. Nun stellt sich heraus: Dort werden überhaupt keine Kinder geimpft, sondern Erwachsene.

Werden in Mutterstadt gar keine Kinder geimpft?

Am Donnerstagvormittag (31.03.) erreichte uns ein Hinweis. Bei den Impftermin am 4. April würden möglicherweise gar keine Kinder geimpft, hieß es. Bei der Gemeinde Mutterstadt bestätigte man, dass es sich um einen „allgemeinen“ Impftermin handeln würde. Im Amtsblatt sei das falsch kommuniziert worden. Warum, das sei unklar, so eine Mitarbeiterin. Das Land sei für die Impfbusse verantwortlich. Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums Rheinland-Pfalz gab an, nur die Busse zu stellen. Mit der Durchführung der Aktionen habe man nichts zu tun.

Am Nachmittag hatten wir dann die Möglichkeit, mit der Leiterin des Mobilen Impfteams zu sprechen. Sie bestätigte: Es werde keinen Kinder-Impftermin geben. Die Mobilisierung der Querdenker-Szene habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt.

Kinder-Impfen abgesagt: "Zumal sich jetzt eh keiner mehr trauen würde"

„Es war ursprünglich ein Kinder-Impftermin angedacht, weil es Nachfragen von Eltern gab“, so die Impfteam-Leiterin. Eltern hätten Schwierigkeiten gehabt, Kinderärzte zu finden, die impfen. Also habe man im März erstmals einen Aktionstag angeboten, an dem ausschließlich Kinder geimpft werden sollten. Es kam aber nur ein einziges.

„Aufgrund des schlechten Ergebnisses“ habe man dann vor kurzem beschlossen, den Folgetermin im April abzusagen. „Wir hätten wieder einen Kinderarzt gebraucht, den Impfstoff einkaufen müssen, eine Apothekerin abstellen – das sind extreme Kosten. Zumal sich jetzt eh keiner mehr trauen würde zu kommen.“ Stattdessen gebe es nun einen Erwachsenentermin. Wie die veraltete Information ins Amtsblatt der Gemeinde Mutterstadt kam, kann sie sich auch nicht erklären. Fest stehe: Es dürfen am 4. April keine Kinder im Impfbus geimpft werden.

Impfteam-Leiterin: "Dass es jetzt so krass ausartet, ist schon traurig"

Die Polizei habe sie gestern darüber informiert, dass die Querdenker-Szene zu einem „Besuch“ des Impfbusses aufruft, sagt die Impfteam-Leiterin. In Kommentaren wurde auch das Impfteam attackiert, jemand forderte „eins auf’s Maul“. Ein anderer schrieb in Bezug auf den Impfbus: „Hoffentlich brennt der nicht.“ An der Mobilisierung beteiligten sich auch Querdenker aus der Region Stuttgart wie Heinrich Fiechtner.

„Dass es jetzt so krass ausartet, ist schon traurig“, sagt die Impfteam-Leiterin. „Wir haben Polizeischutz, wir haben das Ordnungsamt, wir sind verstärkt jetzt mit Männern im Impfteam.“ Da am 4. April keine Kinder geimpft werden, hofft sie, dass die Aufregung sich nun legt. „Aber wenn es irgendwie zu krass wird, dann brechen wir ab.“