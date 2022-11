Razzia bei Rechtsextremisten im Raum Stuttgart: "Neue Stärke Partei" im Fokus

Die Durchsuchungsmaßnahmen, die am Dienstag (22.11.) bei Rechtsextremisten in Baden-Württemberg und Bayern durchgeführt wurden, richteten sich offenbar gegen mutmaßliche Mitglieder der "Neue Stärke Partei" (NSP). Der Deutschen Presseagentur (dpa) liegen nach eigenen Angaben entsprechende Informationen vor, heißt es in einer Meldung vom Mittwoch (23.11.).

Durchsuchungen in Stuttgart und Kreis Ludwigsburg

Ermittler hatten am Dienstag sieben Räumlichkeiten in Baden-Württemberg durchsucht – in Stuttgart, dem Kreis Ludwigsburg, Mannheim und dem Enzkreis. Auch eine Räumlichkeit im Stadtkreis München war Teil der länderübergreifenden Razzia. Die Maßnahmen richteten sich gegen fünf Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren, gegen die das Landeskriminalamt Baden-Württemberg seit September 2022 ermittelt.

Der Gruppe wird vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Straftat geplant zu haben. Die Männer sollen vorgehabt haben, Waffen in Osteuropa zu kaufen. Bei der Razzia wurden NS-Devotionalien, erlaubnisfreie Waffen und Datenträger gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Rechtsextreme Gruppe: "Neue Stärke Partei"

Die rechtsextreme Gruppierung "Neue Stärke Partei" (NSP) hat ihren Ursprung in Thüringen. Mitglieder waren zeitweise auch in der rechtsextremen Kleinstpartei "III. Weg" aktiv. Im Frühjahr hatte die NSP auf Telegram angekündigt, auch einen Ableger in Baden-Württemberg zu planen – konkret in Stuttgart. Das Landesamt für Verfassungsschutz Baden-Württemberg (LfV) hat zudem über die Verteilung von Flyern in Ludwigsburg im März berichtet.

Dass die Razzia im Zusammenhang mit der NSP steht, dazu haben die Behörden sich bislang nicht geäußert. In der Pressemitteilung zu den Durchsuchungen war am Montag von dem "Ableger einer extremistischen Gruppierung" die Rede. Weiter wollte die Staatsanwaltschaft Stuttgart sich dazu auf Nachfrage nicht äußern.