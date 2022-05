Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt bis 8. Mai für Individualverkehr gesperrt

Die Rosensteinbrücke in Bad Cannstatt wird ab sofort bis einschließlich 8. Mai zwischen 20 und 5 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Das teilt die Stadt Stuttgart in einer Pressemitteilung am Donnerstag (05.05.) mit. Grund für die Sperrung: Die Brücke sei für Lastwagen über 3,5 Tonnen seit dem 02. Mai gesperrt gewesen. Weil diese Regelung jedoch von vielen missachtet wurde, hat sich die Stadt entschieden, die Regelung auszuweiten.

Belastung der Brücke muss reduziert werden

Derzeit laufen vertiefte Untersuchungen zum Schadensumfang am Bauwerk. Erste Erkenntnisse hätten gezeigt, dass die Belastung der Brücke reduziert werden müsse. Auf Grund der Missachtung hat das Tiefbauamt Sicherungsposten beauftragt. Diese sollen die Einhaltung des Lastwagen-Fahrverbots sicherstellen.

Bis die Sicherungsposten vollumfänglich zur Verfügung stehen, müsse die Sicherheit des Bauwerks gewährleistet sein. Zur besseren Kontrolle werde deshalb der Individualverkehr ebenfalls eingeschränkt. Ausgenommen von der Sperrung sind die Busse der SSB und die Stadtbahn.