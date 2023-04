S21-Baustelle in Stuttgart besichtigen: Auch am Ostermontag (10.04.) noch möglich

In all den Irrungen und Wirrungen rund um die Infrastrukturprojekte der Deutschen Bahn gibt es am Osterwochenende wieder einen Tag der offenen Baustelle in Stuttgart. Besichtigt werden kann dabei der aktuellen Baufortschritt des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs sowie die Kelchstützen am S-21-Projekt. Laut dem Verein "Bahnprojekt Stuttgart-Ulm" waren an Karsamstag (08.04.) und Ostersonntag (09.04.) bereits über 50.000 Besucher vor Ort.

28 Kelchstützen aus Sichtbeton

Die Kelchstützen sollen das architektonische Highlight des neuen Durchgangsbahnhofs bilden - laut Bahn setzen sie "neue Maßstäbe in der Kombination von Statik und Design". Durch ihre kelchartige Form sollen sie das Tageslicht direkt von außen in die Bahnsteighalle leiten. Für die Bahnsteighalle werden insgesamt 28 Kelchstützen aus Sichtbeton gebaut. Nun können diese Stützen besichtigt werden. Die Bahn verspricht jedenfalls "einen Blick in die Zukunft".

Die wichtigsten Infos zum Tag der offenen Baustelle im Überblick:

08. bis 10. April, von 10 Uhr bis 17 Uhr (letzter Einlass um 16.30 Uhr)

Der Eintritt ist kostenfrei.

Da es sich um eine Baustelle handelt, sind nicht alle Bereiche barrierefrei zugänglich. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Spaziergang auf dem Bahnhofsdach

Auf der Baustelle gibt es neben Infos zum Bahnprojekt Stuttgart‐Ulm auch Wissenswertes zum künftigen Stadtteil Stuttgart Rosenstein, zum Umbau des Bonatzbaus und wie die Technik des Digitalen Knotens Stuttgart funktioniert. Ebenso kann man die Tunnel am Nordkopf erkunden und einen kleinen Spaziergang über das Bahnhofsdach unternehmen.

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von YouTube bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von YouTube bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Weitere Informationen finden Sie im Flyer zum Tag der offenen Baustelle.