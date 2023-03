Schüsse in Stuttgart-Zuffenhausen: Soko der Polizei durchsucht Wohnungen

Polizisten der Sonderkommission (Soko) zu den Schüssen in Stuttgart-Zuffenhausen haben am Donnerstag (23.03.) die Wohnungen mehrerer Tatverdächtiger durchsucht. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag (24.04.) bekannt.

Durchsuchungen in Stuttgart, Ditzingen und Renningen

"Am Donnerstagmorgen durchsuchten über 100 Beamte, darunter auch Kräfte von Spezialeinheiten und dem Landeskriminalamt, fünf Wohnungen in Ditzingen, Stuttgart und Renningen", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilungen. Dabei sei "umfangreiches Beweismaterial" beschlagnahmt worden. Die Auswertung dauere noch an.

"Die Tatverdächtigen wurden bei den Durchsuchungen angetroffen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Stuttgart auf Nachfrage. Sie seien nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freiem Fuß. Wie viele Personen verdächtigt werden, sagte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Polizei richtet zweites Hinweis-Portal ein

Bereits vor wenigen Tagen wurde ein Hinweis-Portal für die Ermittlungen zu den Schüssen in Stuttgart-Zuffenhausen eingerichtet. Unter https://bw.hinweisportal.de/ können Zeugen seitdem HInweise geben und Foto- bzw. Videomaterial hochladen.

Nun hat die Polizei ein weiteres Hinweis-Portal eingerichtet, das es ermöglicht, auch anonym Hinweis zu geben. Es ist unter https://www.bkms-system.net/bw-schussabgabe-stuttgart-zuffenhausen zu erreichen.

Schüsse in der Region: Gibt es einen Zusammenhang?

In Zuffenhausen war am Freitag (17.03.) ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt, ob die Schüsse im Zusammenhang mit ähnlichen Taten in der Region stehen. Alleine in Zuffenhausen sind im vergangen Jahr dreimal Schüsse gefallen, hinzu kommen Fälle aus anderen Orten. Auch die Hintergründe der Taten sind noch Gegenstand der Ermittlungen.