Stuttgart: Eine Million Euro gestohlen - Polizei fahndet nach 42-Jähriger

Die Polizei Stuttgart fahndet derzeit nach einer 42-Jährigen, die im Verdacht steht, über eine Million Euro bei ihrem damaligen Arbeitgeber geklaut zu haben. So soll die Frau im Oktober 2022 bei einer Geldtransportfirma den sechsstelligen Betrag abgezwackt haben.

Auslobung von 37.000 Euro

Die Tatverdächtige soll 1,74 Meter groß sein, blaugrüne Augen und blonde Haare haben. Sie soll von mehreren Tätowierungen, vor allem an den Armen, bedeckt sein. „Von privater Seite wird eine Auslobung in Höhe von 37.500 Euro bereitgestellt,“ heißt es in einem Polizeibericht vom Mittwoch (21.12.).

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/899 057 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.