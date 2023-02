Stuttgart: Neues Sozialticket ab 1. Mai für Bus- und Bahn-Fahrer mit Bonuscard

Die Landeshauptstadt Stuttgart führt ab dem 1. Mai ein neues Sozialticket für Bonuscard-Inhaber ein. Das gab die Pressestelle der Stadt Stuttgart in einer Mitteilung am Donnerstag (09.02.) bekannt. Bürgerinnen und Bürger, die eine Bonuscard besitzen, erhalten einen Fahrschein, mit dem sie einen Monat lang für 24,50 Euro mit Bus und Bahn im Verbundgebiet fahren können.

Grund dafür sei die Einführung des Deutschlandtickets, an dessen Konditionen sich das Sozialticket künftig orientieren wird. Damit kostet das Ticket die Hälfte des Preises des Deutschlandtickets.

Neues Sozialticket im ganzen Bereich des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) gültig

Das Sozialticket ist vom 1. Mai an im ganzen Bereich des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) gültig. Bisher war das vergünstigte Angebot auf das Gebiet der Landeshauptstadt beschränkt. Vorerst können die Sozialtickets weiterhin im Einzelverkauf an Automaten oder den Verkaufsstellen der SSB erworben werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Gegenwärtig gibt es in der Landeshauptstadt rund 75.000 Berechtigte für das Sozialticket. Künftig sind mehr Menschen für Wohngeld berechtigt und haben daher Anspruch auf eine Bonuscard und damit auch auf ein Sozialticket. Die Landeshauptstadt rechnet damit, dass bald bis zu 112.000 Berechtigte vom Sozialticket profitieren können.