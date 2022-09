Stuttgart-Ost: Betrunkener Mann liegt auf Gleis und wird von U-Bahn überfahren

In Stuttgart ist es am frühen Samstagmorgen (17.09.) zu einem tragischen Unfall gekommen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 4.20 Uhr in Stuttgart-Ost zwischen Gaskessel und Großmarkt.

Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall gesehen?

Ein 24-Jähriger lag mutmaßlich im alkoholisierten Zustand auf den Gleisen bei der Haltstelle Wangener-/Landhausstraße. Eine U-Bahn, die in Richtung Hedelfingen unterwegs war, erfasste den Mann im Gleisbereich.

Der 24-Jährige wurde im Bereich der rechten Hand schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war der Stadtbahnverkehr eingeschränkt.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/89904100 zu melden.