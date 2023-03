Tatort-Dreh in Stuttgart: Lannert und Bootz ermitteln in der Stadtbibliothek

Aktuell laufen die Dreharbeiten für den neuen Tatort aus Stuttgart. Die ersten Szenen wurden Anfang März auf der Schwäbischen Alb gedreht, diese Woche folgten nun Aufnahmen in der Stadtbibliothek im Europaviertel.

Wo noch in Stuttgart gedreht werden soll

Ein Foto der Dreharbeiten veröffentlichte die Presseabteilung der Bücherei anschließend auf Facebook. Gedreht wurde am Dienstag (07.03.) zwischen 17 und 21 Uhr. Vor dem markanten Würfel am Mailänder Platz war auch der braune Porsche von Kommissar Thorsten Lannert zu beobachten.

In den nächsten Tagen wird noch an weiteren Plätzen in Stuttgart gefilmt. Unter anderem am Neckarufer und an der Kulturinsel am Güterbahnhof. Weitere Innenmotive sollen später in Baden-Baden produziert werden.

Wann genau der 33. Fall von Lannert und Bootz im TV laufen wird, ist derweil noch unklar. „Ausgestrahlt wird der Tatort im kommenden Jahr, genauer kann man es momentan noch nicht sagen“, erklärte eine SWR-Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion.

Neuer Stuttgart Tatort: Das ist die Handlung

Hanna Riedle hatte Eltern, Familienbetrieb, die jüngere Schwester und den Verlobten samt frisch eingerichtetem Neubau im Dorf auf der Alb zurückgelassen, um in Stuttgart ein neues Leben zu beginnen. Als Filmkulisse dient dafür Bichishausen, das zu Münsingen im Landkreis Reutlingen gehört.

Als die junge Frau tot aufgefunden wird, ziehen Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) auch Verdächtige aus ihrem Heimatdorf in Betracht. Während Hannas Mutter mit ihrer Reue fertig werden muss, weil sie die Tochter nach einem Streit nicht mehr sehen wollte, und der Vater versucht, den Rest der Familie zusammenzuhalten, finden die Kommissare mehr als einen aus dem Ort, der versucht hat, die anziehende junge Frau wieder zurückzuholen.

Der „Tatort - Lass sie gehen“ ist eine SWR-Produktion. Ausführender Produzent ist Timo Held. Kamera Michael Merkel, Schnitt Sabine Garscha, Szenenbild Cosima Vellenzer, Kostümbild Anne-Gret Oehme, Casting Karen Wendland, Produktionsleitung Maike Bodanowski. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard.