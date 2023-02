Vintage Kilo Sale kommt nach Stuttgart: Second-Hand-Mode nach Gewicht kaufen

Vintage-Kleidung kiloweise kaufen: Am Freitag (03.02.) und Samstag (04.02.) hat man in der Carl Benz Arena in Stuttgart die Gelegenheit dazu. Der Vintage Kilo Sale von „BeThrifty" ist ein Markt für Second-Hand-Mode. Einkäufe werden dabei nach Gewicht berechnet. Wir haben alle wichtigen Informationen zu dem Event zusammengefasst.

Öffnungszeiten und Veranstaltungsort

Das Event findet in der Carl Benz Arena, in der Mercedesstraße 73D in Stuttgart statt. Vorbei kommen kann man am Freitag (03.02.) und am Samstag (04.02.). Am Freitag ist von 13 bis 19 Uhr geöffnet und am Samstag von 10.30 bis 18 Uhr.

Was gibt es zu kaufen?

Zu kaufen gibt es Sportkleidung, Kleider, T-Shirts, Jeans, Streetwear, Mäntel, Jacken und vieles mehr aus zweiter Hand. Diverse Marken wie Nike, Adidas, Reebok, Lacoste, Ralph Lauren und weitere werden angeboten. Die Größen XS bis Plus Size sind dabei vertreten. Die Preise beginnen bei 5 Euro für ein Kleidungsstück. Zum Anprobieren stehen außerdem Umkleidekabinen zur Verfügung.

Wie funktioniert das Konzept?

Die Vintage Teile werden am Ausgang gewogen. Ein Kilo kostet 45 Euro. Das heißt aber nicht, dass man ein ganzes Kilo kaufen muss. Umgerechnet zahle man ungefähr 19 Euro für Jeans, 12 Euro für ein Kleid und 7 Euro für ein T-Shirt, heißt es auf der Homepage des Veranstalter "BeThrifty". Man kann mit Karte und bar bezahlen.

„Herstellung und Lieferkette beginnen mit Einzelstücken aus diversen Altkleidersammlungen, verteilt in ganz Europa", heißt es in einer Pressemitteilung von BeThrifty. In Recyclinglagern wird dann sortiert: Ausschließlich Vintage-Ware in „High-Quality-Standards" werden an BeThrifty geliefert. Bevor die Ware zum Verkauf angeboten wird, wird sie noch einmal von den Mitarbeitern sortiert, überprüft und – falls notwendig – ausgebessert.

Wo gibt es Tickets zu kaufen?

Online kann man limitierte Gratis-Tickets ergattern. Vor Ort kostet der Eintritt 3 Euro. Kinder benötigen kein Ticket.