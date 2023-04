Warum der Nachtzug von Stuttgart nach Venedig ab 12. April nicht fahren kann

Erst im Dezember 2022 war Stuttgart wieder ans Nachtzug-Netz der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) angeschlossen worden. Jetzt muss die Verbindung nach Venedig aber eine Zwangspause einlegen.

Bauarbeiten im Tauerntunnel

Grund dafür sind Instandhaltungsarbeiten im Tauerntunnel. "Bevor der Tauerntunnel von 18. November 2024 bis 4. Juli 2025 komplett modernisiert wird, müssen heuer noch dringende und unaufschiebbare Instandhaltungsarbeiten im Tunnel durchgeführt werden. Dafür wird der Tunnel von 12. April (05:30 Uhr) bis 17. Mai (17.30 Uhr) 2023 gesperrt", heißt es von der ÖBB.

Zwischen Schwarzach-St.Veit und Mallnitz-Obervellach können deshalb in diesem Zeitraum keine Fernverkehrszüge fahren. Daher gibt es folgende Umleitungen und Ausfälle von Nachtzügen:

NJ 294/295 München Hbf - Rom/La Spezia und NJ 40466/40236 Wien Hbf - Venedig werden über Selzthal umgeleitet

München Hbf - Rom/La Spezia und NJ 40466/40236 Wien Hbf - Venedig werden über Selzthal umgeleitet EN 414/415 Zagreb - Stuttgart Hbf werden über Spielfeld umgeleitet (ein Fahrzeugtransport ist nicht möglich)

Zagreb - Stuttgart Hbf werden über Spielfeld umgeleitet (ein Fahrzeugtransport ist nicht möglich) NJ 236/237 Stuttgart - Venedig entfällt

Im Tauerntunnel unterfahren die Züge normalerweise in knapp elf Minuten den Gebirgskamm der Hohen Tauern (Alpenhauptkamm) zwischen Böckstein im Gasteinertal in Salzburg und Mallnitz in einem Seitental des Mölltals in Kärnten. Er durchquert das Radhausbergmassiv genau unterhalb der Gamskarlspitze.

Acht Monate Totalsperre ab 2024

Von November 2024 bis Juli 2025 planen die ÖBB eine umfassende Sanierung des Tunnels. Dies führt dann zu einer Totalsperre für 8 Monate - was wiederum Auswirkungen auf die Nachtzug-Verbindung von Stuttgart in die Lagunenstadt haben wird.