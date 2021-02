Wilhelma Stuttgart bietet kostenloses digitales Homeschooling für Schulklassen an

Weil Schülerinnen und Schüler aufgrund der aktuellen Corona-Lage derzeit nicht in die Wilhelma Stuttgart können, will die Wilhelmaschule ab sofort die Schulklassen zu Hause besuchen. Das geht aus einer Pressemitteilung des zoologisch-botanischen Gartens am Montag (08.02.) hervor.

Unter regulären Bedingungen organisieren die Biologinnen und Biologen der Wilhelmaschule pro Jahr rund 800 umweltpädagogische Angebote für Altersstufen vom Kindergarten bis zur Oberstufe, heißt es in der Pressemitteilung. Nun gibt es erste Alternativen mit dem Besuch von den Wilhelma-Fachleuten im virtuellen Klassenzimmer für die Jahrgangsstufen fünf bis sieben.

In einem ersten Schritt habe die pädagogische Abteilung 45- bis 60-minütige Programme erstellt, mit denen Lehrkräfte ihren Fernunterricht für 11- bis 13-Jährige dem Lehrplan entsprechend ergänzen können.

Über die gängigen Plattformen zum Online-Unterricht werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wilhelmaschule von der Lehrkraft zugeschaltet und tragen zu der Schulstunde eine Präsentation zum gewählten Thema bei.

Sie stellen die Gruppen der Wirbeltiere vor, geben Einblick in die Welt der Insekten oder erwecken das Ökosystem des tropischen Regenwalds mit Beispielen von Tieren aus der Wilhelma zum Leben.

Je nach technischer Ausrüstung der Schulklasse können die Schülerinnen und Schüler live eigene Fragen stellen und zum Abschluss an einem Quiz zum Thema teilnehmen.

Das Angebot ist im Rahmen der personellen Kapazitäten der Wilhelma für die Schulen kostenlos. Anmeldung und Absprachen sollten zwei Wochen vor dem gewünschten Termin erfolgen. Möglich sind diese jeweils montags bis donnerstags zwischen 9 und 13 Uhr unter der Telefonnumer 0711 / 54 02-115.