Wilhelma Stuttgart: Nachwuchs auf dem Bauernhof und neuer Wasserspielplatz

Auf dem Schaubauernhof in der Wilhelma in Stuttgart hat es Nachwuchs gegeben. Zudem ist der Amazonienspielplatz erweitert worden. Das teilt der Zoologisch-Botanische Garten am Freitagmorgen (22.04.) mit.

19 Jungtiere auf dem Schaubauernhof

Laut Mitteilung sind rund um die Osterfeiertage bei den Kamerunschafen, den Skudden und den Afrikanischen Zwergziegen gleich 19 Jungtiere zur Welt gekommen. "Eine Besonderheit in diesem Jahr ist das allererste Lamm bei den Border-Leicester-Schafen", heißt es weiter. Die Rasse mit den senkrecht aufragenden Ohren sei erst seit gut einem Jahr im Bestand des Zoos. Auch für das junge Muttertier sei es der erste Nachwuchs. Weil das kleine Schaf nicht bei der Mutter trinkt, werde es momentan von den Pflegerinnen und Pflegern mit der Flasche aufgezogen.

Neuer Wasserspielplatz vor dem Amazonienhaus

Das Streichelgehege ist in den Osterferien laut Bericht einer der wichtigsten Anlaufpunkte für Familien. Doch die Kinder können in der Wilhelma nicht nur den Lämmern und Zicklein beim Herumtollen zusehen. Vor dem Amazonienhaus gibt es jetzt eine zusätzliche Möglichkeit, sich selbst auszutoben: Auf dem Hauptspielplatz vor dem Amazonienhaus ist der Wasserspielbereich erweitert worden. Dort gibt es der Mitteilung zufolge jetzt neue Spielgeräte wie eine Archimedische Spirale, mit der Kinder Wasser nach oben kurbeln und herabfließen lassen können und Wassertische mit Staufstufen und Weichen.