Wilhelma Stuttgart: Weihnachsstern-Ausstellung hat begonnen

Die jährliche Weihnachtssternschau der Wilhelma Stuttgart hat jetzt an neuem Ort in besonders festlicher Form im Zoologisch-Botanischen Garten geöffnet. Die Sonderschau kann über die Weihnachtszeit bis mindestens Dreikönige besucht werden. Das teilte die Wilhelma Stuttgart am Montag (05.12.) mit.

Nikolaus kommt am 11.12.

Ein besonderer Termin findet am Sonntag (11.12.) statt: An diesem Tag besucht der Nikolaus den zoologisch-botanischen Garten. Von 11 bis 13 Uhr und von 14 bis 15 Uhr steht der Nikolaus in der Weihnachtsstern-Ausstellung zwischen den Poinsettien-Pflanzen, die auch Weihnachtsstern genannt werden, für Erinnerungsfotos bereit.

Um Energie zu sparen, sind die farbenfrohen Poinsettien in dieser Saison statt im luftig hohen Wintergarten in einem kleineren Gewächshaus. Das Gewächshaus ist ausgeschildert und durch Seitentüren der Kamelienschau erreichbar. Aufgrund des hohen Dachs wäre der Energieaufwand, den Wintergarten auf die für Weihnachtssterne idealen 15 bis 20 Grad Celsius zu heizen, in diesem Jahr zu groß.

Über 100 Weihnachtssterne

Rund 20 Sorten der über 100 Poinsettien können ab jetzt angeschaut werden. Bei den unterschiedlichen Erscheinungsformen der weihnachtlichen Wolfsmilchgewächse ist für jeden Geschmack etwas dabei. In der Wilhelma sind dieses Jahr Klassiker in Dunkelgrün und kräftigem Rot, aber auch Besonderheiten wie die Sorte Valentino mit ihren gekräuselten Hochblättern oder die rosa Princettia Soft Pink ausgestellt.

Die roten Blätter, die häufig für Blüten gehalten werden, sind sogenannte Hochblätter. Die eigentlichen Blüten des Weihnachtssterns sind grün-gelblich und eher unscheinbar. Daher locken bei den Poinsettien die farbigen Hochblätter Insekten an. Das natürliche Verbreitungsgebiet der Adventssterne liegt in Mittelamerika und Mexiko. Dort wachsen die Pflanzen als hohe Sträucher. Ab den 1950er Jahren gelang es, sie als Zimmerpflanzen zu züchten.